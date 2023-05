Museo Expandido, Proyecto Del Munal Para Promover Una Nueva Visión Artística

“A través de estas actividades artísticas, el objetivo es integrar a gente que normalmente no es tan asiduo a los recintos museísticos, quizá por cierta intimidación. Por ello buscamos generar puentes desde otras disciplinas”.

“En general, el área educativa del recinto no solo trabaja con el objetivo de formar nuevos públicos, sino el atender a todo tipo desde las infancias, las juventudes, los adultos, los mayores, así como gente con alguna discapacidad que quiera disfrutar del museo.

Agregó que una parte importante es compartir con el público no solo el resultado, sino el desarrollo y trabajo realizado por los artistas como parte de una experiencia y una conexión directa con las actividades.

Explicó que esta iniciativa además buscó expandir el territorio del museo, acercándose a sus comunidades circundantes, no familiarizadas con el ambiente de los museos. De forma similar realizó actividades en el Parque Los Ángeles, en la colonia Guerrero, donde ofrecieron talleres, charlas y una presentación de hip-hop inspirada en las obras del museo.