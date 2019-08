Mercedes Amaya bailará Con el alma en el Palacio de Bellas Artes

Durante cuatro décadas ha dejado su alma en los escenarios; ha sido una apasionada y entregada bailarina que ha ganado con creces el reconocimiento del público y es considerada una figura clave en la historia del flamenco en México. Hoy todo ese ímpetu que ha cobijado la trayectoria de la maestra Mercedes Amaya, La Winy es plasmado en el espectáculo Con el alma que se presentará el sábado 17 de agosto, a las 19:00 horas, en el Palacio de Bellas Artes.

El programa, con el cual concluye el ciclo Estados en movimiento. Temporada de Danza 2019 en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, está integrado por Fandangos,Solo de guitarra, Seguiriya, Alegrías, Solea por Bulerías, Musical, Soleá y Fin de fiesta.

La maestra Amaya, quien proviene de una familia de artistas -es sobrina de Carmen Amaya, catalogada como la máxima bailarina de flamenco a nivel mundial-, explica que este nuevo espectáculo es muy simbólico para ella, conformado por piezas importantes de su repertorio y por nuevas creaciones. A nivel personal es una propuesta que proyecta su sentir en un momento clave de su carrera profesional.

"Creo que el título de este espectáculo habla por sí sólo. Justamente es una propuesta que hice con toda el alma. Ya me queda poco tiempo de carrera, de bailar en los escenarios. La verdad es que ya me quiero retirar pronto, así que quise mostrar en este montaje todo lo mejor que puedo dar".

Entregada al arte, al amor, a la vida, a la familia, a los amigos y al flamenco, Mercedes Amaya confiesa que su alma está satisfecha y feliz en este momento.

La Winy -como la llaman sus amigos y seguidores- comenta que, si bien, piensa en el retiro, quizás en uno o máximo dos años esa decisión no le genera tristeza alguna, ya que su labor como maestra la satisface totalmente. "No me da tristeza, todo llega en el momento justo, cuando debe ocurrir. He disfrutado tanto bailar que cuando llegue el momento del retiro lo asumiré con conciencia. Prefiero dejar un buen recuerdo de lo que soy, que causar lástima si me aferro a estar arriba de un escenario".

Mercedes Amaya considera que el espectáculo que presentará en el Palacio de Bellas Artes tocará parte del alma de los espectadores, porque fue creado con el alma de ella y de todos los creativos que lo conforman.

Grandes artistas harán posible la magia flamenca: El Tati Amaya (música y presentación especial), Mario Díaz y Cachito (al cante), Santiago Aguilar (guitarra), Héctor Aguilar (percusión), Israel Torres (violín) y en el baile Mariana Yazbek, Paulina Flores, Carolina Galván, Erika Rico y Rocío Sánchez. Como artistas invitados están Miguel El Rubio y el propio TatiAmaya.

La maestra Mercedes Amaya se ha presentado en los máximos recintos culturales de México, como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. También ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales. Algunos de los países que ha visitado son Francia, Japón, España, Estados Unidos y Perú. Entre sus logros sobresale su actuación con la compañía del famoso bailaor Antonio Canales en Barcelona y el contrato que le hizo el tablao más prestigioso de Japón (El flamenco) para realizar una larga temporada.





