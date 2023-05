Matlalcueyetl, Producción Discográfica Que Recopila La Obra De Compositores Tlaxcaltecas

El Ensamble Lemanjá además interpretó otras obras que son reconocidas por el público mexicano, como Fantasía taurina, de Ascensión Cruz, o de Agustín Lara y Juan Lemus, y no menos conocidas.

"Tristemente, afirmó, fue muy difícil encontrar una propuesta sólida, no porque en Tlaxcala no existan mujeres creadoras, sino porque son pocas las que han logrado lanzar propuestas musicales, que trasciendan."

En esta obra el compositor escribió sobre sus sentimientos hacia el río Zahuapan, que recorre casi todo el territorio tlaxcalteca y que, hoy en día, ya se encuentra contaminado. Su obra "es un recuerdo de lo que fue y no volverá", apuntó.

Al referirse a Crepúsculo del Zahuapan, de Ricardo Luna Morales, el intérprete manifestó que "es una obra que estuvo pérdida durante 100 años, por lo menos. Mucha gente cree, falsamente, que era muy conocida en Tlaxcala, pero resultó que nadie la conocía, incluso no existe ni una sola grabación. Es otro de los misterios de nuestra larga tradición musical".

Esta creación musical, ejecutada en su totalidad por los guitarristas que integran el Ensamble Lemanjá el jueves pasado en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), para Cristian Castilla es uno de los objetivos del disco "mostrar la enorme riqueza musical que encierra en sus entrañas Tlaxcala. Esta música no solo es un baile, sino también una fiesta, pero lo más complicado de todo es sacar a relucir toda su tradición ancestral".