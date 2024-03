Luna Creciente Presentará El Espectáculo Coreográfico Mujer Guerrero, En El Teatro De La Danza Guillermina Bravo

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, presentan las funciones del espectáculo dancístico Mujer Guerrero, por cuenta de la Compañía de Danza Luna Creciente, con dirección y coreografía de Dolores Bernal Solís.

La compañía procedente de Monterrey, Nuevo León, presentará, del 14 al 17 de marzo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, este emotivo espectáculo como parte de la temporada Universos Femeninos, dedicada a visibilizar la labor de mujeres coreógrafas de distintos territorios del país.

Mujer Guerrero es un espectáculo que busca representar la femineidad y la fertilidad, pero al mismo tiempo es un cuestionamiento a la situación de la figura femenina en su entorno social. La obra persigue reflejar en su danza lo que siente una mujer en sus estados críticos, en sus deseos, en sus temores, en sus contradicciones y conflictos.

La obra Mujer Guerrero se estrenó en 1987, precisamente en el Teatro de la Danza y posteriormente se remontó en 2012 para celebrar la trayectoria de la coreógrafa Dolores Bernal. Ahora el público apreciará esa versión actualizada de un montaje que surgió bajo la necesidad de resaltar y destacar la existencia de la mujer y el papel principal que juega en el contexto social actual. El programa de cada función se complementará con la interpretación de la coreografía Soledad acompañada.

De acuerdo con su creadora, ambas piezas abordan la temática de la mujer y su capacidad de amar, así como su confrontación con la soledad y su lucha cotidiana dentro de un entorno violento, en el cual debe alzar su voz para ser escuchada.

