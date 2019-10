Laboratorio Arte Alameda inaugura la muestra Tecnopop: Diseño y tecnología en la era del meme

Con la exposición Tecnopop: Diseño y tecnología en la era del meme, el Laboratorio Arte Alameda (LAA) se une a la séptima edición del Abierto Mexicano de Diseño como pabellón tecnológico. La apertura se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre a partir de las 11:00 horas.

Bajo la curaduría de Lucía Sanromán, directora del recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la muestra ofrece una mirada sobre las distintas prácticas de diseño digital, tecnológico y biológico en la Ciudad de México: desde hackers analógicos, fixers de barrio e inventores ambulantes, que habitan las plazas y banquetas con sonideros y discos, hasta diseñadores industriales y programadores de interfaces digitales que producen experiencias en el ámbito del video y la realidad aumentada.

También se incluyen futuristas y visionarios que generan proyectos sustentables con biodiseño y astronomía, o utilizan el cómic para imaginar y proponer otros futuros posibles. En la exhibición, el diseño formal e informal crean una escala de experiencias que van desde lo espiritual, como el color del cosmos, hasta lo banal, como un meme.

Tecnopop: Diseño y tecnología en la era del meme integra 19 propuestas individuales, así como de colectivos y estudios, representativas de una era en la que la tecnología está presente en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde lo especializado hasta lo no formal, y en la que los conceptos de "pop" y "popular" se mezclan continuamente.

Los artistas-diseñadores participantes son ASCO, Abel Carranza, Circulār Biodesign, Cocay Studio, Ary Ehrenberg, Flaminguettes, Fragments_and_Forms (Mar Namihira y Aldo Cañedo), Anni Garza Lau, Jota Izquierdo, Arely Landeros, Martin Levêque, Edith Medina, Mariano Montaño, Medusa Lab, Observatorio de Rayos Gamma HAWC, Chema Padilla, Edwina Portocarrero + Pedro Cerisola, Luis Rodríguez (Shiro Beta) y Jaime Ruelas.

Para el LAA, espacio dedicado a la experimentación y el intercambio de conocimiento a través del arte, y donde las obras creadas en específico para el recinto constituyen uno de los principales ejes de acción, participar como pabellón tecnológico del Abierto Mexicano de Diseño (AMD) es una oportunidad para invitar al público a reflexionar sobre la tecnología y el diseño como instrumentos generadores de cambio y creatividad.

El encuentro internacional reúne cada año a la comunidad que disfruta, consume y ejerce el diseño en México, en toda su amplitud y diversidad, y está abierto a todas las expresiones creativas que ven en el diseño una herramienta que responde a problemáticas culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas. En su séptima edición, que se llevará a cabo del 9 al 13 de octubre en 20 sedes, la propuesta es explorar lo popular en el diseño.

Programa para todo público

Durante los días del Abierto, el LAA tiene preparado un programa de actividades dirigidas a todo público, en especial a la comunidad de la Alameda Central. La exposición tendrá un horario extendido el jueves 10 hasta las 20:00 horas, y del viernes 11 al domingo 13 hasta las 21:00 horas, con entrada gratuita. El jueves 10, a las 18:00 horas, se realizará el performance Arqueología de un postre compartido, dirigido por el artista Ary Ehrenberg.

El viernes 11 y el sábado 12, el recinto del INBAL tiene actividades en las cuales se invita a intercambiar pasos de baile en una Tardeada sonidera, a partir de las 18:00 horas. El domingo a las 13:00 horas y como parte del cierre del AMD se ofrecerá el performance Abierto en la era del meme, en la que el público disfrutará de una presentación de baile K-pop con el grupo Micrópolis & Co., dirigidos por Arely Landeros.

Lucía Sanromán, directora del Laboratorio Arte Alameda, se ha enfocado en la curaduría de proyectos de artistas visuales, urbanistas, arquitectos y diseñadores, que buscan formas más democráticas de producción. Se unió al equipo del Yerba Buena Center for the Arts (YBCA), San Francisco, como directora de artes visuales en octubre 2015; desde septiembre de 2018 es curator at large de la misma institución.

Proyectos de diseño y tecnología

ASCO es un medio digital fundado en 2017 que presenta El ojo que todo lo ve, un cyborg mediático, autónomo, que se desenvuelve por medio de piratería y spam industrial en el contexto de la sobreexplotación de la tierra y el fin del mundo.

Abel Carranza, ex vagonero y diseñador de las bocinas-mochila del Metro, trabaja en colaboración con el artista Jota Izquierdo en la presentación de un Audiomóvil (diablito-sonidero).

Circulār Biodesign es un proyecto colaborativo de biodiseño e investigación que explora conceptos y posibles aplicaciones para biomateriales con la intención de acercarlos a posibles nuevos usuarios y mercados.

Cocay Studio, especializado en tecnologías multimedia y de interacción, ofrece Corpóreo, experiencia inmersiva de realidad virtual que permite moldear y modificar un cuerpo de manera interactiva.

Ary Ehrenberg desarrolla Arqueología de un postre compartido, experiencia participativa en la cual el acto de comer un postre devela los procesos de diseño en los rituales colectivos y la posibilidad de descifrar la memoria de un objeto.

Flaminguettes es un dúo creativo formado por Mara Soler y Daniela Villanueva, quienes realizan animación, video, instalación y diseño para un amplio espectro de clientes y situaciones.

Fragments_and_forms (Mar Namihira | Aldo Cañedo) es un estudio de diseño interactivo con énfasis en el uso de nuevos medios, herramientas y tecnologías algorítmicas, electrónica e interfaces digitales.

Anni Garza Lau, artista visual, programadora y diseñadora de videojuegos, presenta Lo humano después, un entorno VR interactivo sobre la fragilidad de la percepción humana al confrontarse con estímulos tecnológicos.

Jota Izquierdo desarrolla desde 2009 el proyecto Capitalismo amarillo que investiga las formas en las que dicho sistema opera en la economía informal. Colabora con Jaime Ruelas y Abel Carranza con la instalación La máquina sonora e incluye una muestra del diseño de portada de CD pirata que se hace en Tepito.

Arely Landeros se dedica al arte performático. Su proyecto Micropolis de coreografía expandida es creado en colaboración con habitantes de la CDMX y bailarines urbanos de K-POP y otros estilos de la Alameda Central.

Martin Levêque, influenciado por la infinidad de posibilidades que ofrece la era digital, presenta Aro, una escultura metálica que forma parte de su serie Tensión lírica e investiga las propiedades cinéticas de los materiales.

Edith Medina, pionera en México en bioarte, moda tecnológica y diseño transdisciplinario, exhibe la investigación-producción Morfografías microscópicas sobre la imagen o dibujo biológicos, tecnología y biomateriales.

Montaño, artista y diseñador multimedia, presenta Magnetismo animal, una pieza de luz que exhibe las conexiones entre la naturaleza humana y el cosmos.

Medusa Lab creó Azar y designio, proyecto en formato de realidad aumentada que toma como referencia los "pájaros de la suerte" tradicionales, frecuentes en las plazas públicas de México.

Observatorio de Rayos Gamma HAWC es un instrumento de frontera e innovador que desde el Volcán Sierra Negra, Puebla, a una altitud de 4,100 metros, se dedica a entender el universo en las circunstancias más extremas.

Chema Padilla, diseñador y artista transmedia dedicado a la creación de artefactos digitales, presenta Tecnochtitlán: fanzine / póster dedicado a compartir herramientas y técnicas alternativas para crear música electrónica.

Edwina Portocarrero + Pedro Cerisola ofrecen un proyecto colaborativo que conjuga sistemas de producción y de percepción al combinar el mosaico hidráulico con su atractivo gráfico y la impresión lenticular con su potencial arquitectónico.

Luis Rodríguez (Shiro Beta), diseñador multidisciplinario, creó MX3000, una instalación experimental de realidad aumentada que, a través de avatares virtuales, explora la identidad en México, su iconografía y los conceptos que la conforman.

Jaime Ruelas trabaja en colaboración con el artista Jota Izquierdo en un mural inédito, visionario, que imagina a la CDMX del futuro con la épica tecnológica de los movimientos musicales de vanguardia.

Tecnopop: Diseño y tecnología en la era del meme forma parte del Abierto Mexicano de Diseño 2019, organizado por la Secretaría de Cultura, a través de Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Laboratorio Arte Alameda. La vigencia de la muestra es del 9 de octubre de 2019 al 19 de enero de 2020. La entrada el día de la apertura será libre y las actividades paralelas serán de acceso gratuito. El LAA se ubica en Dr. Mora 7, Centro Histórico.

Mayor información en el correo marycar.artealameda@gmail.com o en redes sociales del recinto: Laboratorio Arte Alameda (facebook) y @artealameda (Twitter e Instagram).





