Música Y Poesía Se Unen En El Concierto De La Soprano Lourdes Ambriz Y El Pianista Alberto Cruzprieto

La soprano Lourdes Ambriz y el pianista Alberto Cruzprieto ofrecerán el concierto Les Temps des Lilas. Mélodies pour Chant et Piano, dedicado a compositores y poetas franceses, mexicanos y venezolanos, el viernes 24 de mayo a las 19:30 h en la Casa Nuestra. Sede Histórica del Senado de la República, en el marco del ciclo Música Inbal por la ciudad.

De Francis Poulenc interpretarán Banalités, Chansons d'Orkenise, Hôtel, Fagnes de Wallonie, Voyage à Paris y Sanglots, con textos del poeta Guillaume Apollinaire.

Mientras que del mexicano Salvador Moreno interpretarán Culpa debe ser quereros (texto de Garcilaso de la Vega), Nadie puede ser dichoso (de Garcilaso de la Vega), Cortar me puede el hado (de fray Luis de León), Canción de la barca triste (de Edmundo Báez) y Melodía en Fa (de Carlos Pellicer)

De Reynaldo Hahn estarán las obras Le Rossignol des Lilas (texto de Léopold Dauphin), A Chloris (de Théophile de Viau), Si mes vers Avaient des Ailes! (de Victor Hugo) y La barchetta (de Pietro Buratti); y por parte del francés Ernest Chausson se interpretarán Le colibri, Op. 2, núm. 7 (de Leconte de Lisle) y Le Temps des Lilas, Op. 19, núm. 3 (de Maurice Bouchor).

Finalmente, de Gabriel Fauré se cantarán sus piezas Nell, Op. 18, núm. 1 (Texto de Leconte de Lisle), Dans la Foret de Septembre, Op. 85, núm. 1 (de Catulle Mendès), Au Bord de L’eau (de Sully Prudhomme) y Sylvie (de Paul de Choudens).

Lourdes Ambriz ha actuado en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente. Ha actuado junto a Plácido Domingo, Justino Díaz, Francisco Araiza, Ramón Vargas y Rolando Villazón. Ha sido solista de las orquestas de Dallas y San Francisco; del Centro Nacional de las Artes de Canadá; Simón Bolívar de Venezuela, Deutsche Kammerakademie; de la Ópera de Praga y del Cuarteto Arditti.

Por más de 30 años ha participado en producciones de la Ópera de Bellas Artes y en los festivales Theater der Welt en Mülheim, de Edimburgo, e Internacional Cervantino. Entre sus grabaciones destacan las óperas Aura, de Mario Lavista; The Visitors, de Carlos Chávez y El coyote y el conejo, de Víctor Rasgado. Ha sido directora artística de la Ópera de Bellas Artes. Actualmente imparte la cátedra de Canto en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana.

El pianista Alberto Cruzprieto ha presentado recitales en México, Finlandia, Alemania, Egipto, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Bélgica, Hungría, Colombia, España, El Salvador y Austria. Realizó estudios en la Escuela Superior de Música, bajo la guía de José Arceo Jácome.

Su discografía está integrada por 45 discos, entre ellos The Man I Love, Nocturnos de Chopin, Bleu, Ponce y sus contemporáneos, Imágenes mexicanas para piano, Déco, Concierto para piano y alientos de Stravinski, Valses mexicanos 1900, Canciones arcaicas y Gauguin, nominado al Grammy Latino 2001. Pertenece al grupo Concertistas de Bellas Artes.

