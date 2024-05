El Compositor Rosino Serrano Ofrecerá Conferencia Sobre El Jazz Como Expresión Artística En Los Espacios Académicos

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Como parte de las actividades de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), para concluir la celebración del Día Internacional del Jazz ­–30 de abril­– el compositor de origen español Rosino Serrano, dos veces nominado al Grammy Latino, impartirá una conferencia magistral el 23 de mayo, a las 17:00 h, en la Escuela de Iniciación Artística (EIA) núm. 4.

De acuerdo con el director de la EIA, Hugo Vázquez, este evento será el primero de muchos para mostrar a las y los estudiantes un posible camino de profesionalización, al recordar por ejemplo la oferta educativa y formativa en jazz en la Escuela Superior de Música del Inbal.

Destacó la importancia de Rosino Serrano, quien ha trabajado con algunas de las figuras más prominentes de la música hispanoamericana contemporánea, como Tania Libertad, Armando Manzanero, Camila y actualmente es director artístico de la cantante Eugenia León.

La música para cine es una de las áreas de gran interés profesional para el productor. Ha compuesto hasta el momento la obra sonora para 29 películas, así como para espectáculos de danza, teatro y multimedia, y obras de concierto. La Escuela de Iniciación Artística núm. 4 se ubica en San Fernando No. 14, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.