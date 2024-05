Con Un Recorrido Cuenteado, Niñas Y Niños Podrán Descubrir El Arte De Abraham Ángel En El Museo De Arte Moderno

Get Access To Every Broadway Story



La cuentacuentos Jimena Galván, caracterizada como Amelia, hermana del artista Abraham Ángel, es un personaje que aparece al menos en dos ocasiones en los retratos que se pueden apreciar en la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción, la cual se exhibe en el Museo de Arte Moderno (MAM). A través de Amelia, la narradora generará historias que permitan al público profundizar en el legado que dejó el joven pintor.

El recorrido cuenteado se realizará el domingo 26 de mayo a partir de las 13:00 h, y se replicará el sábado 15 de junio y el sábado 13 de julio, debido a la gran aceptación que tuvo esta iniciativa realizada anteriormente en el marco de la celebración del Día del Niñ@, explicó Adela González, titular del área de Educación y Vinculación del MAM.

La actividad inicia con la visita a la muestra del Niño pintor —así se le conoció al artista Abraham Ángel, ya que comenzó a pintar desde muy temprana edad y tuvo una muerte repentina a los 19 años—. Luego se pasa a una sala donde la tallerista caracterizada invita al público a participar en el recorrido cuenteado, en el que, cabe resaltar, cada vez hay más presencia de personas sin capacidad auditiva gracias a la interpretación que se realiza en Lengua de Señas Mexicana (LSM), detalló Adela González.

Jimena Galván o Amelia introduce a los asistentes a que conozcan el Método Best Maugard que usaba de manera excepcional el Niño pintor, también se aborda el tema del autorretrato, invitando a los infantes y a sus acompañantes a generar su propio autorretrato.

Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción es la primera retrospectiva de este pintor mexicano en más de tres décadas y media. En el recorrido cuenteado se podrán apreciar las 26 obras de pintura, de las cuales 19 son de Abraham Ángel (1905-1924) y el resto son de la autoría de Manuel Rodríguez Lozano, Adolfo Best Maugard y Roberto Montenegro. Permanecerá abierta al público hasta el 14 de julio de 2024, después de su exhibición en el Museo de Arte de Dallas, en EU.

El MAM se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec. Abierto de martes a domingo, de 10:15 a 17:45 h.

