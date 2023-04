Imposible Mudanza. Vicente Rojo Ante El Arte De La Gráfica, Conferencia Que Ofrecerán En El Museo Nacional De La Estampa

Imposible mudanza. Vicente Rojo ante el arte de la gráfica, es el título de la conferencia magistral que ofrecerá el crítico, curador e historiador de arte Cuauhtémoc Medina, el jueves 27 de abril, a las 18:30 horas, en el Museo Nacional de la Estampa (Munae), en un acto organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Con esta conferencia el Munae continúa una serie de actividades alrededor de la exposición Vicente Rojo x Vicente Rojo. Retrospectiva gráfica 1968-2020, con la finalidad de explorar las diferentes vertientes que ofrece la vida y obra del pintor y grabador catalán nacionalizado mexicano, a dos años de su fallecimiento (21 de marzo de 2021).

Un total de 89 obras, entre carpetas y libros de artista realizadas con las técnicas de litografía, serigrafía, aguatinta, aguafuerte, cincografía y colografía, así como un óleo, dos acrílicos, tres gouaches y dos esculturas forman parte de dicha exposición que se inauguró el 1° de abril en dicho recinto perteneciente a la Red de Museos del Inbal, y que hace un recuento de la obra completa del artista, desde los años sesenta del siglo XX hasta las dos primeras décadas del XXI.

Para hablar de una de las facetas más importantes de la vida de Vicente Rojo, el arte del grabado, el crítico e historiador de arte Cuauhtémoc Medina impartirá dicha conferencia en el recinto museístico con entrada libre para el público en general.

Vicente Rojo, catalán de origen y mexicano por adopción, llegó a México en 1949, cuando tenía 17 años. Ya había estudiado escultura y cerámica en su país natal y aquí en México tomó clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Inbal y en la academia particular del pintor Arturo Souto.

Cabe destacar que entre 1950 y 1953 trabajó como asistente de Miguel Prieto -destacado diseñador gráfico español exiliado en México- en la oficina de ediciones del Palacio de Bellas Artes, donde Vicente Rojo aprendió el oficio de la tipografía e incursionó en el diseño gráfico.

Desde entonces, desarrolló una larga trayectoria como diseñador gráfico, editor, pintor, escultor, grabador y promotor cultural. Es considerado, además, uno de los artistas más importantes del abstraccionismo en México y formó parte de la llamada Generación de la Ruptura.

Vicente Rojo Almazán se caracterizó por la discreción, la sobriedad, el rigor, la dedicación a su trabajo y la deconstrucción de la imagen, la constante experimentación, el desarrollo conceptual y el proceso del arte en las diferentes disciplinas en las que incursionó.

Fue autor de una vasta obra abstracta, constituida por series, enriquecida con alfabetos y caligrafías, geometrías, colores y texturas. Los entrecruces entre poesía, pintura y gráfica caracterizan su obra y, a partir de 1980, dichas disciplinas comenzaron a alternar con la escultura.

Cuauhtémoc Medina es doctor en Historia y Teoría de Arte (PhD) por la Universidad de Essex y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1993, y entre 2002 y 2008 fue el primer curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones de la Tate Modern. Desde 2013 es curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM.

En 2012 fue curador de la exposición Manifesta 9: The Deep of the Modern, en Genk, Bélgica. En 2018 fue curador de la 12a Bienal de Shanghái titulada Proregress. Art in an Age of Historical Ambivalence en la Power Station of Art. En 2012 se convirtió en el sexto galardonado del Walter Hopps Award for Curatorial Achievement de la Menil Foundation.

Su conferencia magistral en torno a Vicente Rojo se llevará a cabo el jueves 27 de abril a las 18:30 horas en el Museo Nacional de la Estampa (Av. Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico). La entrada es libre.