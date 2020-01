HIGHLIGHTS 2019 Q4: THE BOOK OF MORMON en México

Sin duda, el último trimestre del 2019 reflejó una vida muy activa del mundo del espectáculo y el entretenimiento.

En esta serie recuento que dedicaremos a dicho periodo de tiempo, no podemos dejar de mencionar la visita del tour internacional del musical de Broadway, THE BOOK OF MORMON.

MagicSpace Entertainment comenzó con el pie derecho en su primer gran espectáculo producido para la Ciudad de México.

Estamos ciertos que la importante firma de carácter internacional, y encabeza en nuestro país por Renato A. Herrera su director general, será un importante referente en tours nacionales, shows de Broadway, conciertos y exhibiciones museográficas que sorprenderán al público de nuestro país.

Con este espíritu MagicSpace Entertainment brindó del 20 de noviembre al 8 de diciembre, el humor tan particular, irreverente y picante que sólo los creadores de South Park, la exitosa serie animada, podrían imprimir a un musical creado por ellos: THE BOOK OF MORMON.

Trey Parker, Robert Lopez y Matt Stone trajeron a México al inigualable grupo mormón encabezado por Elder Price y Elder Cunningham, quienes comparten con el público lo importante y trascendente que es ir a cumplir con su misión evangélica.

Es claro que para Elder Price el ideal era llegar a La Florida, pero su empeño lo llevará no sólo muy lejos, no sólo como meta sino en distancia, porque ha sido designado para ir a la misión en Uganda.

Adicionalmente, su compañero de misión será el muy particular Elder Cunningham, pero que tendrá un papel fundamental en el desarrollo de la historia.

THE BOOK OF MORMON se presentó en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, y aunque no fue un éxito arrollador y apabullante -hay que reconocer que no era un montaje tan conocido para el público mexicano, y eso me lo demostraron los diversos comentarios en el intermedio, donde la gente comentaba abiertamente "ni la conocía, nunca la había escuchado, no sabia de qué trataba".......pero "¡¡me está encantando!! ¡¡está divertidísima!!".

Y no sólo eso, la compañía de tour internacional incluyó en su elenco a participantes del elenco original de Broadway como Steven Telsey y Andy Huntington Jones (Elder Price y Elder Cunningham respectivamente), quienes interpretaron espléndidamente bien a sus personajes y se entregaron junto con toda la compañía, al agradecimiento y reconocimiento que el público mexicano les dio merecidamente.

THE BOOK OF MORMON estrenó oficialmente en Broadway en 2011 y ese mismo año logró 14 nominaciones de los Tony Awards a lo mejor del teatro en Nueva York, obteniendo 9 trofeos que incluían Mejor Musical.

Así que fue un gran privilegio el poder vivir la experiencia tan particular de THE BOOK OF MORMON.

Seguiremos muy pendientes de siguientes entregas por parte de MagicSpace Entertainment México, porque estamos muy seguros que todavía tienen varios proyectos en puerta para sorprendernos.

¡Enhorabuena!

Imagen: Cortesía del sitio oficial web de THE BOOK OF MORMON en México.

