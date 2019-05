El cuarteto Mission Songs Project compartirá historias olvidadas sobre comunidades indígenas australianas

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará al grupo Mission Songs Project, el cual se presentará por primera vez en México con un concierto de música indígena australiana, el próximo viernes 24 de mayo a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el marco del programa Los colores de la voz de la Coordinación Nacional de Música y Opera.

El programa integra las piezas Own Native Land de Albert Albie Edward Geia; Outcast Half-Caste de Micko Donovan y Mary Deroux; The Irex, de autor anónimo; Down in the Kitchen de la compositora Alma Geia, Hopkins River de Alice Clarke; Old Cape Barren, anónimo; Middle Camp, creada por Eric Craigie;Surrare y Port Fort Hill, pieza de autor anónimo, y Now is the Hour, canción tradicional australiana.

"Missión Songs Project es un cuarteto de artistas indígenas aborígenes de Australia y ellos van a interpretar una serie de canciones que integran historias casi olvidadas sobre las comunidades indígenas y que incluyen temas de identidad cultural, amor y perdida", comentó en entrevista Lorena Zapiain, oficial de Diplomacia Pública de la Embajada de Australia.

Explicó que se trata de un proyecto que surgió en el Festival Cultural de Mayo que actualmente se realiza en Guadalajara y que tiene como país invitado a Australia. "Varios artistas de danza, circo o música fueron invitados a este festival y uno de ellos fue Mission Songs Project. La Embajada de Australia decidió patrocinar parte del encuentro y con ello traerlo a la Ciudad de México".

Se trata de una compañía enfocada a revivir las canciones indígenas contemporáneas de Australia desde 1900 hasta 1999. Además de abordar este tipo de música, se enfoca en las misiones cristianas, los asentamientos estatales y los campamentos nativos donde se reubicó a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

"Esta compañía se basa en el legado cultural indígena de Australia para reflexionar sobre esta herencia, refiere Lorena Zapiain acerca de Mission Songs, grupo que ha dado conciertos alrededor de Australia y participado en diferentes festivales de música del mundo donde la audiencia ha estado motivada por su trabajo.

Dijo que la música australiana se caracteriza por las letras de sus canciones que transportan en tiempo y lugar, así como por los instrumentos de cuerdas con los que recrean sonidos de la naturaleza. "Es un grupo innovador con un estilo particular de contar historias a través de la música, para ello a veces utilizan su propia lengua aborigen e indígena

"El concierto será toda una experiencia, no sólo por las canciones, sino por los sonidos y el lenguaje que utilizan para analizar la forma en que podemos promover y apoyar a las culturas indígenas y reconocer el gran legado que tenemos. Gracias a las tecnologías, hoy en día la cultura indígena australiana tiene mayor reconocimiento en el mundo y la presencia de Mission Songs Project en México es resultado de todo este esfuerzo".

Por su parte, la directora de Mission Songs Project, Jessie Lloyd, es una vocalista, guitarrista y bajista aborigen e isleña del Estrecho de Torres. Es además productora, empresaria y practicante cultural de la música indígena y está dedicada a la conservación de las canciones tradicionales.

Tiene el propósito de producir, interpretar y promover la música indígena australiana a través de conceptos innovadores, proyectos en colaboración y prácticas culturales, y mantener una autenticidad que contribuya a la rica diversidad de las artes australianas y sus audiencias. Como solista independiente lanzó su primer EP Other side of the Moon en 2014. Fue directora ejecutiva de Songlines Aboriginal Entertainment.





