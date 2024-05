Los Museos Del Inbal, Motivo De Conversación Social Y Referente De Diálogo Y De Aprendizaje

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebraron el Día Internacional de los Museos con el Encuentro sobre curaduría, museografía y mediación en la Red de Museos del Inbal, en el que se reflexionó sobre las experiencias, documentación, prácticas colaborativas, diálogo y participación de públicos, de quienes con sus proyectos generan conocimiento, innovan y propician nuevas formas de diálogo y convivencia con sus públicos bajo los ejes de diversidad, igualdad e inclusión.

La reunión realizada este 18 de mayo de 2024 en el Museo Nacional de San Carlos congregó una joven generación de especialistas de los 18 recintos bajo la tutela del Inbal, se abordaron las siguientes temáticas: 1. Investigar para incluir. Incluir para transformar; 2. De la imaginación al museo: curaduría, procesos y exposiciones; y 3. Transversalidades y acciones para comunidades diversas, en las que se abordaron temas como la investigación en el mundo contemporáneo a través del arte, los procesos curatoriales, la gestión de exposiciones y las acciones de mediación para comunidades diversas.

La directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, afirmó que los museos de Bellas Artes hoy en día son un motivo de conversación social. Y eso quiere decir que se han convertido en un referente de diálogo, de aprendizaje, de encuentro y también de cómo estamos viviendo ahora este tipo de procesos,

Acompañada por la subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde, y la coordinadora nacional de Artes Visuales, Lluvia Sepúlveda, la titular del Inbal reiteró que hoy es un día especial, debido a que el Día Internacional de los Museos es un marco propicio que el mundo toma para reflexionar sobre los nuevos procesos, los nuevos escenarios, las nuevas experiencias que se están generando en todos los museos.

Destacó que en la sede de la Unesco se está reflexionando en cómo los museos están generando posibilidades de entendimiento cultural, pero al mismo tiempo de comprensión del mundo.

Un mundo, dijo, que ha cambiado de manera vertiginosa, que necesariamente revoluciona la noción de museo, pero también impacta los procesos de investigación, los procesos de mediación, las maneras como se relacionan las personas con estos espacios de encuentro, de conversación, destacó.

Felicitó a quienes laboran en estos espacios y dijo que el dinamismo que tienen los museos de la red del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es ampliamente reconocido cada vez más.

Por último, señaló que los museos de Bellas Artes se han colocado en ese reconocimiento de las diversidades y también en el reconocimiento de derechos, y eso es fundamental. Derechos no solo culturales, sino derechos a la diversidad sexual, derechos a la expresión, a través de muchas lenguas, y cada vez más nos estamos convirtiendo en ese lugar donde pueden suceder las nuevas experiencias que nos permiten la comprensión, el conocimiento, pero al mismo tiempo la convivencia.

Durante este día, los recintos del Inbal abrieron sus puertas con exposiciones especiales, visitas guiadas, conferencias y actividades interactivas para todo público, desde niños hasta adultos, promoviendo el acceso a la cultura y el arte.

Bajo el lema Museos por la educación y la investigación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se unió a la conmemoración, reconociendo la relevancia de los museos como catalizadores de experiencias educativas integrales y promotores del pensamiento crítico y la creatividad.

En este evento, la Red de Museos resaltó la diversidad cultural y artística, al abrir la conversación sobre el trabajo detrás de las exposiciones, el proceso de revisión, investigación y curaduría, con el objetivo de despertar el interés y la participación activa de la comunidad en la apreciación y preservación del patrimonio del país, el de descubrimiento de nuevas propuestas artísticas contemporáneas, así como la reivindicación de la labor de las mujeres en el mundo del arte.

La jornada de carácter académico contó con la participación de destacados curadores, investigadores y mediadores de algunos recintos de la Red de Museos, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones sobre los desafíos, procesos y resultados en sus respectivas labores profesionales.

Los recintos participantes en la jornada son: Ex Teresa Arte Actual, Museo de Arte Moderno, Museo Nacional de San Carlos, Museo Nacional de Arte, Museo Tamayo Arte Internacional, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y Museo Nacional de la Estampa.

El Encuentro puede consultarse en las redes sociales de la Red de Museos Inbal facebook.com/share/v/QKgEK4z53Aia6w2s/?mibextid=oFDknk

Desde 1977, el Día Internacional de los Museos ha sido una ocasión para celebrar y reflexionar sobre el papel que desempeñan estos espacios culturales en la promoción del entendimiento global.

