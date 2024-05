Confluencias: 100 Años De La Interdisciplina En Los Acervos De Los Centros Nacionales De Investigación Del Inbal

Enter Your Email to Unlock This Article



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), presentarán el número 52 de la revista digital Discurso Visual dedicado a la interdisciplina en la investigación y documentación de las artes.

En este número se profundiza en el debate y se abordan las perspectivas de la interdisciplina en la investigación, para revelar las interconexiones de los procesos creativos a partir de la reflexión sobre la flexibilidad metodológica. Asimismo, se propone superar la noción de un mero agregado de saberes disciplinares, en favor de su articulación imaginativa y crítica para desbordar la rígida segmentación del conocimiento y vivificar el estudio de problemáticas y campos de estudio en los márgenes y los intersticios de las disciplinas instituidas.

La presentación tendrá como propósito el diálogo para seguir abonando en la reflexión teórica, metodológica y también sobre la práctica de la interdisciplina; participarán algunos autores y autoras de la revista: Carlos Guevara Meza y Alfredo Gurza, del Cenidiap; Paulina González, del Citru; Rocío Hidalgo, de Cenidi Danza, y Alejandro González, del Cenidim. Se efectuará el 22 de mayo a las 12:00 en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. Entrada libre. El número 52 de la revista se puede consultar en discursovisual.net/dvweb52/.

