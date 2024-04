El Museo De Arte Moderno Presenta Guillermo Arreola. Relámpagos De La Memoria

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), da a conocer la exposición Guillermo Arreola. Relámpagos de la memoria, la cual ofrece la oportunidad de conocer otra fase del trabajo creativo del escritor.

A través de una serie de pinturas que funcionan como espacios mutidireccionales, Arreola nos enfrenta a escenas fragmentadas, llenas de personajes ingrávidos que son parte de un mundo alucinante en el que explora los límites entre la abstracción y lo figurativo. Su obra es una invitación a tener una experiencia poética.

La exposición se divide en tres núcleos: en el primero, titulado Arqueologías de la memoria, trata la manera en la que las huellas de lo vivido adquieren formas inusitadas y cómo se desdibujan las representaciones de aquello a lo que nos aferramos y no queremos olvidar.

El segundo es Atmósferas inquietantes, donde el tema de los paisajes se vuelve un pretexto para que Arreola presente abstracciones en las que predominan los colores oscuros, iluminadas por salpicaduras o esgrafiados que descienden en las telas como si fueran relámpagos.

Por último, en Máscaras y palimpsestos se muestran algunas de las obras más experimentales del artista al hacer uso de soportes que ya poseen una imagen o información previamente grabada por otro autor, sobre la cual el artista inserta nuevas pinceladas que dialogan con la información anterior para generar una nueva propuesta plástica.

La exposición se podrá apreciar en la Sala Fernando Gamboa y estará abierta hasta el 9 de junio de 2024. El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma, esquina Gandhi s/n, Primera sección, Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Conoce más detalles en nuestro sitio web mam.inba.gob.mx/.

