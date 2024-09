Photos: El Inbal Rinde Emotivo Homenaje Al Compositor Mexicano Gonzalo Curiel En El Palacio De Bellas Artes

Con el propósito de incorporar la obra de uno de los compositores más destacados de la historia de la música popular mexicana, Gonzalo Curiel, al repertorio clásico de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), además de otras agrupaciones musicales del país, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentaron el primer concierto para rendir homenaje al compositor Gonzalo Curiel en el 120 aniversario de su nacimiento.

Este reconocimiento se realizó en el marco del 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes, la noche del viernes 6 de septiembre en la Sala Principal del recinto, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, contando con tres renombrados invitados especiales: la soprano Cristina Ortega, la mezzosoprano Encarnación Vázquez y el pianista Rodolfo Ritter, todos bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco.

Este homenaje significa el reconocimiento a la obra de un compositor mexicano que ha transitado por la música sin fronteras, en un esfuerzo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de romper con esa fragmentación que separaba la así llamada música popular de la música académica o de concierto, porque si hay alguien que puede ejemplificar este tránsito en libertad de la composición es precisamente Gonzalo Curiel, expresó la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, en agosto pasado para anunciar esta gala Sinfónica y que estuvo presente en el concierto, al cual asistieron familiares y amigos del compositor jalisciense.

Al inicio del programa, en el escenario del Palacio de Bellas Artes se proyectó una video-semblanza del compositor nacido en Guadalajara (1904-1958) con fragmentos de testimonios de su hijo, Gonzalo Curiel, del director artístico Ludwig Carrasco y del musicólogo Luis Jaime Cortez Méndez.

El programa lo formaron, en la primera parte, el Concierto para piano y orquesta núm. 1 con el cual se develó al público esta composición que tocó en vivo en 1948 en la XEW; y posteriormente Gonzalo Curiel estrenó el Concierto número 2 el 21 de noviembre de 1951 dirigiendo a la OSN en el Palacio de Bellas Artes al lado del pianista Edmundo Méndez.

En la segunda parte, las voces de Encarnación Vázquez y de Cristina Ortega recibieron la ovación del público tras su interpretación de las canciones Dime; Calla, Tristeza, Incertidumbre, Un gran amor, Me acuerdo de ti y la más popular de todas: Vereda tropical, piezas que estrenaron sus respectivos arreglos sinfónicos realizados por jóvenes compositores mexicanos, en una iniciativa del Inbal y la OSN para poner a disposición de los interesados las partituras y puedan ser interpretadas en cualquier parte del mundo.

El primer concierto para piano de Gonzalo Curiel data de 1948 y fue estrenado por la pianista Otilia Figueroa en una transmisión radiofónica de la XEW. Poco después del estreno, por iniciativa del gobierno del estado de Jalisco, la obra se tocó en el Teatro Degollado de Guadalajara. El público apreció aquí una obra concertante llena de ritmos alegres, con cierta influencia de Gershwin, más que de otros compositores de la época.

Bajo la dirección del titular de la OSN, Ludwig Carrasco, la obra permitió el lucimiento de los integrantes de la Orquesta, en un diálogo perfecto con el pianista invitado, el maestro Rodolfo Ritter, quien se ha distinguido por estudiar la obra de Curiel y ponerla al alcance de los melómanos a través de la grabación de los tres conciertos conocidos del compositor tapatío.

Si esta primera parte del homenaje resultó emotiva y significó el redescubrimiento de Gonzalo Curiel para las nuevas generaciones de mexicanos, no menos emotiva fue la segunda parte del concierto en la que se estrenaron los arreglos sinfónicos realizados a la música popular de Curiel a cargo de los jóvenes compositores Gustavo Larrea, Omar Arellano, Pablo Martínez Teutli, Paulina Monteón, Rodrigo Lomán y Nubia Jaime-Donjuan, quienes se han distinguido por haber sido reconocidos en las diferentes ediciones del Concurso de Composición Arturo Márquez.

Y también fue la noche de la cantante de ópera y zarzuela Cristina Ortega –quien celebra 60 años de actividad dentro de la música de México y el mundo--. Acompañada de la mezzosoprano Encarnación Vázquez, la diva del canto dio vida a la música romántica de Curiel en una demostración de talento y experiencia que se conservan intactos después de seis décadas.

Encarnación Vázquez abrió esta parte con las canciones Desesperanza y Un gran amor. Luego, acompañada de Cristina Ortega, interpretaron Dime. Posteriormente, la maestra Ortega hizo las delicias del público con Incertidumbre y Me acuerdo de ti, para cerrar ambas con una inusitada versión de la popular Vereda tropical.

El público premió las participaciones de Encarnación Vázquez y de Cristina Ortega, quien, con lágrimas, recibió un aplauso que parecía no tener fin, entre vivas y aplausos de los asistentes y de los mismos integrantes de la OSN.

La directora general del Inbal agradeció a la maestra Cristina Ortega y a Encarnación Vásquez, así como al pianista Rodolfo Ritter, y a los jóvenes compositores y arreglistas por haber logrado unir a tres generaciones con su talento y entrega para recuperar la música del Gonzalo Curiel.

El segundo concierto se realizará el domingo 8 de septiembre a las 12:15 h, una excelente oportunidad para revalorar dos aspectos de la obra musical del compositor mexicano: su vena clásica --poco conocida hasta ahora-- y su faceta popular y romántica, con algunas de las canciones que forman parte de la educación sentimental de varias generaciones de mexicanos.

Para beneplácito del público, este concierto-homenaje a Gonzalo Curiel tendrá una segunda sesión que se llevará a cabo mañana domingo 8 de septiembre a las 12.15 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More