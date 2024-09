El Inbal Presenta El Ciclo De Lecturas En Lenguas Indígenas Voces De La Tierra. Mi Lengua Materna

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de Extensión Cultural, invitan al ciclo de lectura en voz alta ¡Leo… luego existo! este sábado 21 de septiembre a las 13:00 h en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico, a un costado del Centro Cultural del Bosque.

El programa ¡Leo… luego existo! presenta un ciclo de lecturas en lenguas indígenas titulado Voces de la tierra. Mi lengua materna, el cual busca revitalizar y promover las lenguas indígenas, mostrando la conexión entre la naturaleza y las lenguas originarias, la cosmovisión que acompaña la literatura indígena y a sus autores (as).

Este ciclo presenta en el Jardín Escénico una serie de lecturas en otomí, mazateco, mixteco, náhuat y seri, de manera bimestral. Las y los autores leerán textos propios en su lengua materna, acompañados de un actor o actriz leyendo en español. Estas actividades se enmarcan en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el periodo comprendido entre 2022 y 2032.

En la tercera lectura de este ciclo llevado a cabo en el Pabellón Escénico se contará con la participación del poeta náhuatl Karloz Atl y la actriz Marta Zamora, acompañados del músico Emilio Yáñez Ruiz. En esta ocasión se leerá el poemario Yolokoyotl in tlaktikpak / Corazón de coyote en la tierra, que aborda con un canto poético la lucha de las mujeres y hombres indígenas por su tierra, la resistencia ante la violencia, el odio, la discriminación, pero también se canta al amor, a la naturaleza, la tierra, la veneración al origen y los ancestros.

Karloz Atl es poeta náhuatl mestizo y artista multidisciplinario. Director del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto, AC. Miembro de la Asociación de Escritores de México. Es uno de los mayores exponentes de la poesía performance y el spoken word a nivel nacional.

Obtuvo Mención Honorífica en el Premio Internacional de Poesía Juan Gabriel 2022. Como docente imparte talleres, cursos y clínicas para diversas instancias públicas y privadas, dirigidas a profesionistas, promotores de lectura, docentes y creadores emergentes de todas las edades. En los lagos ancestrales de Xochimilco, considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad, realiza “Recorridos poéticos en náhuatl” como parte de las actividades culturales que ofrece Experiencias Mitote, desde la plataforma Airbnb en colaboración con la Unesco y el Gobierno de la Ciudad de México

Para la lectura en castellano estará la actriz Marta Zamora, figura destacada en el mundo del espectáculo y la cultura en México, con una carrera multifacética que abarca teatro, cine, televisión y actividades culturales. Ha desempeñado un papel crucial como directora de escena en teatro y televisión, así como en el innovador proyecto Teatro en atril. En su carrera ha sido reconocida con muchos premios y distinciones. Entre los más destacados se encuentran el premio a la Revelación Teatral por su actuación en Hello Dolly, y el galardón a la mejor actriz de Teatro por La tercera soledad. También ha recibido premios como mejor actriz de comedia clásica por su papel en Lisistrata.

También ha sido homenajeada con las huellas de sus manos en el Paseo de las Luminarias en la Plaza de las Estrellas y ha recibido el Pakal de oro de la Fundación Hernán Becerra Pino por trayectoria. El Colegio Mexicano de Fotografía ha inaugurado el Foro Marta Zamora, dedicado a las artes escénicas y, en 2023, la Cineteca Nacional le rindió homenaje por su trayectoria en el cine.

Este recital poético contará con la participación del músico Emilio Yáñez Ruiz, percusionista y compositor egresado del Colegio Real de Música del Norte, en Manchester, Inglaterra. Ha sido ganador de uno de los cuatro premios Creativos Innovadores 2024 en dicha institución. Sus exploraciones musicales abarcan música contemporánea, jazz, afrobeat e improvisación libre. Es reconocido por mezclar ambientes sonoros inspirados en la naturaleza con ritmos de percusiones del mundo.

Esta actividad es gratuita. Se contará con la participación de Centeotl Mendoza, intérprete independiente de Lengua de Señas Mexicana.

