La Orquesta Sinfónica Nacional Inicia Temporada Con Obertura Festiva, De Carlos Vidaurri, Dedicada Al Palacio De Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), presentan el programa inaugural de la Segunda Temporada de conciertos 2024 el viernes 27 de septiembre a las 20:00 h y el domingo 29 a las 12:15 h, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Bajo la dirección de su titular, Ludwig Carrasco, la OSN dará inicio a su temporada con un programa especial: la celebración al Palacio de Bellas Artes por su 90 aniversario. El programa contará con la Obertura festiva, de Carlos Vidaurri (1961), compositor mexicano que dedica la obra al Palacio de Bellas Artes, para continuar con el reestreno en tiempos modernos de la Suite del ballet Corrida de feria, Op. 9b, del español Salvador Bacarisse, en una edición a cargo de Ludwig Carrasco, y el poema sinfónico Vida de héroe, Op. 40, de Richard Strauss.

A lo largo de la temporada, continuando con la temática de Diálogos, la principal agrupación musical del Inbal presentará de igual forma obras de mexicanos, como Picante, de Luis Ramírez (1992); Elegía, de Gabriela Ortiz (1964); Son Perpetuum, de Francisco Cortés Álvarez (1983); Ocho por radio, de Silvestre Revueltas (1889–1940) y Sigue siendo arena, de Andrea Chamizo (1988).

Así como obras destacadas del repertorio sinfónico: Sinfonía no. 5 en Si bemol mayor, D. 485, de Franz Schubert (1797-1828); Capriccio Sinfonico, de Giacomo Puccini (1858-1924); Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, K. 314, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); Suite de El caballero de la rosa, op. 59, de Richard Strauss (1864-1949); Sinfonía no. 7 en La mayor, de Ludwig van Beethoven, y Sinfonía no. 5 en Do sostenido menor, de Gustav Mahler (1860-1911).

La agrupación musical más relevante del país tendrá como invitados en su segunda temporada a solistas como Misael Clavería (trombón), Dana Zemtsov (viola), Alejandro Tello (oboe) y Silvia Careddu (flauta); además de la y el directores huéspedes Delyana Lazarova (Bulgaria) y Pablo González (España).

A lo largo de la temporada se presentarán ocho programas y 16 conciertos entre los meses de septiembre y diciembre de 2024.

Fiel a su compromiso institucional y artístico, la OSN continuará propiciando la colaboración entre agrupaciones e instituciones, como Solistas Ensamble de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Teatro, Concertistas de Bellas Artes, el Estudio de la Ópera de Bellas Artes y Radio Educación, esta última en conmemoración de su centésimo aniversario.

Para más información acerca de la Segunda Temporada 2024 de la Orquesta Sinfónica Nacional se proporciona el correo: georgina.munoz@inba.gob.mx.

