El Inbal Presenta El IX Ciclo De Dramaturgia Y Creación Escénica Contemporánea Escrita Y Dirigida Por Mujeres

Como parte del IX Ciclo de Dramaturgia y Creación Escénica Contemporánea Escrita y Dirigida por Mujeres, creadoras mexicanas, latinoamericanas y europeas se reunirán y propiciarán una investigación que sirva como punto de partida para detonar ideas y procesos escénicos. Se realizarán cuatro talleres (o variaciones) en los cuales se propondraìn cruzamientos, puntos de encuentro y modos de autoriìa colectiva que desembocaraìn en un proceso esceìnico que se abriraì al puìblico.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Coordinación Nacional de Teatro, mediante la curaduría de Carmen Ramos, presentan este encuentro que se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque, con entrada libre. Carmen Ramos, coordinadora e intérprete de este ciclo, compartió: “En esta edición la intención es generar un ‘campo de cultivo', entrecruzado, por la palabra como rito, los secretos que nos rodean y la manifestación del cuerpo real, propio, frente a un mundo colapsado y también frente a discursos hegemónicos que intentan constituirnos de modo uniformado y monocultivo”.

Añadió que se busca propiciar, a través de la puesta en práctica de un laboratorio de investigación-creación, posibilidades imaginativas y narrativas que surjan de lo inesperado de la creación misma y de una potencia de diversidad, pluriversal.

“Proponemos explorar escénicamente un mundo por-venir y hacer del cuerpo el territorio donde se inicia toda disputa, jugando con lo inaprensible de su expresión”.

El miércoles 25 de septiembre, a las 20:00 h, se llevará a cabo Campo de cultivo, variación 1: Escuchar la historia de la vida, conjurar la imaginación material, con la creadora chilena Ana Harcha. Ella escenificará su diálogo a partir de las preguntas: ¿Qué escucho de las voces de la vida-muerte?, ¿qué materias hablan conmigo, a cuáles escucho?, ¿cómo los modos de uso transforman, resisten o revolucionan lo cotidiano, la información, lo dado, en experiencia?, ¿cómo se crea tiempo para escuchar y conjurar la imaginación material? Un día después, toca turno a Campo de cultivo, variación 2: Dramaturgia del silencio, la disrupción del secreto, con la creadora Carmen Ramos, de México. A través de la reflexión y prácticas de intervención sobre la luz y la sombra se ejercitarán las posibilidades de transmutación de lo que acontece entre lo que vemos y lo que nos mira, alterando la gramática de lo que representa a través del silencio que lo rodea. Esta función será el 26 de septiembre a las 20:00 h.

El ciclo continuará con Campo de cultivo, variación 3: Desafiar el antropoceno: memoria, imaginación y otras formas de existir, con la brasileña Fernanda Vomero. ¿Cómo recrear un mundo en colapso, habitar un cuerpo contra colonial y abrazar existencias que todavía no existen? Por medio de ejercicios que trabajen distintas materialidades (palpables e impalpables) y de los principios del desmontaje escénico, en esta sesión se investigarán modos de experimentar otras formas de ser-estar en el mundo, a partir de nuestras naturalezas-culturas. Esta presentación será el viernes 27 a las 20:00 h.

Por último, el sábado 28 de septiembre a las 19:00 h, la creadora española María Velasco llevará a escena Campo de cultivo, variación 4: Documentar el secreto. ¿Por qué se ocultan las cosas que se ocultan?, ¿qué relación alberga el secreto —la sustracción o la omisión de información— con el tabú, lo prohibido? Estas actividades son procesos en construcción donde se fomenta el acercamiento entre mujeres creadoras, dramaturgas, directoras y el público en general. Las obras se recomiendan para mayores de 15 años, tienen una duración aproximada de 50 minutos y el acceso es libre, por lo cual se les recomienda a los asistentes llegar con tiempo, al menos una hora antes de cada función ya que el cupo es limitado.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More