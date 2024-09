Presentan El Libro Luz De La Memoria Y Otros Poemas, De Benjamín Barajas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), presentaron la antología Luz de la memoria y otros poemas, de Benjamín Barajas, publicada por Ediciones del Lirio, poemario que recoge su obra escrita en cinco libros entre 1992 y 2002: Tadrio, Empieza el aire, Luz de la memoria, Mirada adversa y La gracia inmóvil.

El presídium, que se dio cita en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, estuvo integrado por el académico Alejandro Higashi; la poeta Leticia Luna, así como el autor, moderados por el editor Marcos Daniel Aguilar Ojeda.

Alejandro Higashi se refirió a esta compilación —en la que participó con el Prólogo— como un libro complejo, ya que recupera varios años del trabajo poético, el cual contiene poemas muy bien logrados y que además, en sus palabras, retuercen la tradición literaria: “Desde que conozco la poesía de Benjamín Barajas me ha maravillado cómo le ha dado la vuelta a la tradición y sigue hablando de temas que siguen siendo fundamentales… como la memoria, la identidad, y este proceso de percepción y de iluminación que es al final la poesía”.

Posteriormente, Leticia Luna se refirió al autor como un autor que trabaja más sobre una continuidad, que busca la unidad de tono y de sus temas y motivos poéticos. Profundizó en cada uno de los libros que conforman el volumen poético de Benjamín Barajas, cuyos poemas, dijo, apuestan “por la creación de imágenes que desarrollan escenarios plenos de atmósferas estéticas, aparentemente inmóviles y que invitan a la contemplación, tanto de la naturaleza exterior como de la naturaleza subjetiva propia del autor, creando oleajes, rupturas, pero también renovaciones en la naturaleza humana interna”.

Finalmente, Benjamín Barajas agradeció al Inbal, así como al presídium y al público presente, y comentó que el sueño de cualquier poeta es que lo lean: “Los poetas escribimos para ser leídos, pero escribir poesía es una especie de desnudez, siempre teniendo mucha vergüenza, porque es mostrar lo que uno ha vivido, pero trascendido”. También destacó que la poesía es un discurso de las carencias, y que es un acto de comunicación y de comunión con los otros, pues “aunque la poesía suele escribirse en un espacio privado, su plena realización ocurre en el ámbito público”. Al finalizar, realizó una lectura poética.

