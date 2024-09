El Munal Inicia Con Conversatorio El Programa Académico De La Exposición Diálogos De Vanguardia

Cómo se construyó el proyecto curatorial de la exposición Diálogos de vanguardia. La Colección Pearlman en el Munal es lo que el público podrá descubrir este viernes 20 de septiembre, a las 17:00 h, en la conferencia con la cual el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) abre su programa académico de la muestra que se exhibe desde el pasado 12 de septiembre, la cual cuenta con piezas de grandes maestros de la plástica mexicana e internacional.

La charla estará a cargo del director del recinto y curador de la muestra, Héctor Palhares, y el también curador e investigador David Caliz: “Vamos a hablar acerca de cómo se realizó el proyecto, la importancia de Henry Pearlman como coleccionista y, algo que me parece fundamental es comentar con el público sobre la relevancia de traer a México, por primera vez, piezas de artistas europeos para hacer un diálogo con maestros mexicanos”, comentó Caliz.

Detalló que la charla será como un paseo por cada uno de los diálogos que se construyeron para la exposición, desde lo curatorial y museográfico: “Será como entrar a las entrañas de lo que representó el proceso de investigación, la construcción del guion curatorial, museográfico y todo lo que implica la labor dentro de un museo”, lo cual puede guiar las lecturas del público sobre la muestra, pues se abordarán conceptos que fueron hilos conductores para el proyecto, como el de modernidad.

“Este concepto trasciende dentro del arte y toca géneros de la pintura, como el desnudo, los retratos, los paisajes, el bodegón. Para nosotros es importante abrir panoramas que van desde la construcción de un proyecto curatorial hasta tocar temas de amplia variedad, algunos profundizan en la vida y obra de los artistas, en los contextos como la Belle Époque, la moda, con esto el público tendrá más información para disfrutar la exposición”.

Como parte de la sesión, también se hablará sobre Henry y Rose Pearlman, quienes consolidaron una colección sobre artistas impresionistas, postimpresionistas y de la Escuela de París, la cual se encuentra en comodato en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. Resaltó que el Inbal y sus recintos cuentan con la confianza para recibir los préstamos de obras tan importantes y exhibirlas en México.

Sobre la exposición comentó que el diálogo entre los artistas exhibidos se construye “a partir de similitudes. Nos interesa generar un lugar de encuentro entre los procesos de la modernidad vistos a partir del arte y como cada uno representa una etapa. Además, la selección de obra se hizo a partir de afinidades estéticas o compartieron temporalidad histórica o geográfica, como Amadeo Modigliani y Diego Rivera, quienes fueron muy cercanos”.

Además de profundizar sobre el intercambio institucional entre la Colección Pearlman, la Universidad de Princeton y el Munal que gestó la exposición, en la primera sesión se abordarán algunos artistas, como Vincent van Gogh, pero también diálogos que propone el recorrido, como el de Alfred Sisley y Joaquín Clausell, a través del cual se pueden ver los ecos del impresionismo en México.

“Se hablará sobre el género del desnudo, con Germán Gedovius en diálogo con Pierre-Auguste Renoir, pero también con Edgar Degas y Manuel Rodríguez Lozano, quienes lo abordan fuera de los límites académicos. En el caso del paisaje tenemos dos portentos: Gerardo Murillo Dr. Atl y Paul Cézanne”.

Para hablar sobre el retrato se abordará a Diego Rivera con el Retrato de Adolfo Best Maugard, una pieza que hizo en su etapa parisina, donde conoció a Modigliani, de quien se presenta el retrato que le hizo al cinematógrafo Jean Cocteau. Entre otros artistas, se hablará sobre Édouard Manet y el mexicano Félix Parra, así como Toulouse-Lautrec en diálogo con José Clemente Orozco.

Expresó que el objetivo es ofrecer otra experiencia a las y los visitantes, porque permiten acercarse con otros ojos a las piezas, a la propuesta curatorial y la museografía. Es, además, un programa público con la presencia de importantes investigadoras, como Ana Ortiz, Ana Garduño, Mireida Velázquez y Eva Ayala.

El programa académico y las actividades de la exposición se pueden consultar en la página del recinto. El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h. Costo: $90. Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

