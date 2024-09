Ángela Gurría. Señales, Reconocimiento Del Inbal A La Artista Que Abrió Camino A Otras Mujeres En La Escultura Como Expresión Artística

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante el Museo del Palacio de Bellas Artes, inauguraron la exposición Ángela Gurría. Señales en el marco del 90 aniversario del recinto cultural más importante de México, integrada por 165 obras producidas por la artista en distintos formatos, dimensiones y materiales, en reconocimiento a la trayectoria de una de las escultoras mexicanas más sobresalientes del siglo XX.

Al inaugurar esta exposición que el público podrá apreciar a partir de este 12 de septiembre de 2024, la titular del Inbal, Lucina Jiménez López señaló: “Reconocer a Ángela Gurría es para nosotros un motivo de orgullo, y lo es porque le debemos no solo el legado artístico del cual hoy podremos tener un asomo, si no le debemos un posicionamiento como mujer y como artista frente a un mundo que probablemente no vio con buenos ojos a las mujeres haciendo escultura. Ella tuvo la posibilidad de romper con ese estigma, sino abrir camino a muchas otras mujeres que a lo largo del siglo XX encontraron en la escultura esa posibilidad de expresión propia.

En el recinto más importante de México y América Latina, señaló que “le debemos también una noción y un compromiso con el arte público, con esa posibilidad de que la construcción de esos imaginarios que ella tanto experimentó, con materiales muy diversos, pudiesen tener múltiples dimensiones, porque Ángela Gurría en realidad no solo creaba escultura, creaba experiencia y creaba sonidos y la posibilidad, como ella decía, de que la escultura también sea escuchada.

Estamos hablando de la primera mujer que se incorpora a la Academia de las Artes, estamos hablando de la primera mujer que además nos coloca frente a la diversidad de lo que significa la exploración de lo público, pero también en relación con esa cualidad íntima que ella genera con todas las materialidades con las que ella trabajó.

Esta exposición nos va a permitir asomarnos a su obra escultórica, que es por lo que más la reconocemos, pero también nos permite asomarnos a un Ángela Gurría íntima, en sus reflexiones personales, estéticas, en sus maneras de acercarse incluso a una mirada de nación, que se agradece por su contemporaneidad, porque ella ve una patria femenina, porque ella traza un una serie de imágenes que juegan con esa noción que tanto hemos construido como mexicanas, como mexicanos, pero ella le da este sentido profundo de una Patria mujer que juega, que dialoga con esos símbolos, pero que al mismo tiempo expresan la maestría con la cual ella trabajó, por supuesto, el dibujo, trabajo también su relación con lo natural.

Al agradecer a Emilio, Ángeles, así como a cada uno de sus familiares de la artista mexicana, la directora general del Instituto mencionó que otro elemento que efectivamente le debemos a Ángela Gurría es esa mirada de la naturaleza, “esa manera de acercarse a lo natural, concibiendo lo natural como parte de la condición de lo humano, con posibilidad de futuro, si hoy se habla tanto de que el futuro es vegetal. en realidad, Ángela Gurría tuvo esa generosidad de vincularse con la naturaleza de una manera en que hoy podemos decir que su obra es profundamente contemporánea y visionaria”.

Integrada por cuatro secciones: Cuerpos, Paisajes, Umbrales y Jardín místico, bajo la curaduría de Joshua Sánchez González, curador en jefe del museo, la muestra permite adentrarse en el trabajo artístico de Ángela Gurria y conocer sus procesos artísticos. Un aspecto importante es que 20% de las piezas no habían sido exhibidas públicamente, además de mostrar dibujos, bocetos y maquetas de proyectos poco conocidos de esculturas monumentales, como El corazón mágico de Cutzamala. Homenaje a Tláloc.

En tanto, la directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, Alejandra de la Paz, destacó que la mejor manera de conmemorar la celebración de los 90 años del recinto es con esta muestra que rinde homenaje a una mujer cuya obra ha sido clave en la definición de la escultura moderna mexicana. “Esta exposición representa una justa revaloración de su trabajo y de su trascendental contribución al arte en México y un paso importante para continuar cerrando la brecha de género revisitando la obra de una artista pionera y referente, con una propuesta profundamente novedosa surgida de una observación aguda de su entorno y de la experimentación con la materia”.

Expresó que en Señales se podrán apreciar algunas piezas inéditas exhibidas por primera vez, entre ellas fotografías de archivo que capturan el proceso creativo de Ángela Gurría, así como dibujos de la propia artista que dan cuenta de las múltiples facetas de su práctica artística y esculturas que llevaban largo tiempo sin ser exhibidas.

“En la explanada del Palacio de Bellas Artes se ha instalado la escultura Contoy III, una obra creada en 1974, que es parte hoy de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cuya conservadora le damos un amplio reconocimiento. Al instalarla aquí, buscamos honrar el compromiso de Ángela Gurría con el arte público”.

Pionera en el campo de la escultura, Ángela Gurría contribuyó a las transformaciones estéticas e ideológicas de su época y su transición hacia la contemporaneidad, además de abrir el camino al reconocimiento de la presencia y el trabajo de las mujeres en la escultura moderna en México.

Su inquietud la llevó a experimentar con diferentes materiales, como mármol, piedra, hierro, vidrio y madera, buscando conocer su versatilidad, además de haber encontrado inspiración en la naturaleza para elaborar gran parte de sus piezas, muchas de ellas realizadas en gran formato.

Dedicada durante más de seis décadas a la creación artística, Ángela Gurría se inició en el arte con maestros como Germán Cueto, Mario Zamora y Abraham González; colaboró en proyectos como la Ruta de la Amistad, con Mathias Goeritz, y en el grupo de escultores Gucadigose (1975-1976), liderado por Gurría y conformado por Geles Cabrera, Juan Luis Díaz, Goeritz y Sebastián.

Ángela Gurría. Señales estará abierta al público del 12 de septiembre de 2024 al 12 de enero de 2025 en las salas Nacional y Diego Rivera, de martes a domingo, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

