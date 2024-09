El Teatro De La Danza Guillermina Bravo Celebra 55 Años Como Recinto Emblemático Para La Difusión De Las Artes Escénicas

Uno de los foros escénicos más representativos de la Ciudad de México para la difusión de las artes escénicas, en especial del arte del movimiento, es el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) conmemoran este 19 de septiembre el 55 aniversario de este recinto artístico ubicado dentro del Centro Cultural del Bosque.

Algunos teatros de Inglaterra, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética fungieron como referentes para que el arquitecto Ramiro González y su equipo analizaran las características requeridas para la creación de un foro cuya vocación fuese albergar actividades dancísticas dentro de la Unidad Artística y Cultural del Bosque (hoy Centro Cultural del Bosque); encomienda recibida por González al final de la década de los sesenta.

El Teatro de la Danza fue inaugurado el 19 de septiembre de 1969. Este recinto fungió durante sus primeros años como una plataforma para artistas en formación dancística, más tarde abriría sus puertas a grupos de danza experimental, respondiendo a la necesidad de ampliar su campo de acción.

A lo largo de su historia, este recinto del Inbal ha visto desfilar un sinnúmero de propuestas escénicas de diferentes estilos, formatos y géneros. Emblemáticas agrupaciones como el Ballet Independiente, de Raúl Flores Canelo, la Compañía Nacional de Danza o el Ballet Teatro del Espacio forman parte de la lista de quienes han tenido presencia en su escenario.

En junio de 2018 fue renombrado Teatro de la Danza Guillermina Bravo por autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y su Coordinación Nacional de Danza, como homenaje a una de las máximas figuras de la danza nacional, la bailarina y coreógrafa Guillermina Bravo (1920-2013).

En años recientes, el teatro fue sometido a procesos de remodelación en su infraestructura, en beneficio de las comunidades dancísticas y del público. Esto ocurrió entre octubre de 2021 y marzo de 2022, en el marco del proyecto Chapultepec. Naturaleza y Cultura, impulsado por el Gobierno de México, mediante la Secretaría de Cultura federal y el Inbal.

En su presente aniversario, el Teatro de la Danza Guillermina Bravo refrenda su compromiso continuo con el apoyo a la diversidad de expresiones de la escena nacional, siendo especialmente un foro insigne para coreógrafas, coreógrafos, bailarinas, bailarines, creadoras y creadores que han utilizado su escenario como medio para expresar su talento y creatividad en el campo del arte del movimiento.

