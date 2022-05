El Instituto De Artes Gráficas De Oaxaca Exhibe Obra De Paula Rego

Una de las pintoras figurativas más relevantes de la escena internacional y una de las voces plásticas más lúcidas y combativas surgidas en la segunda mitad del siglo XX, Paula Rego (Lisboa, 1935) muestra su obra en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) a partir de este viernes 6 de mayo, en el marco de la estrategia #VolverAVerte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Nidia Rosales, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM escribió en el texto que acompaña la muestra que Rego es reconocida por explorar, en sus pinturas y grabados, temas vinculados con cuentos fantásticos de diversos orígenes y relatos populares de su natal Portugal.

Al respecto, la artista mencionó que siempre necesita una historia para empezar y eso lo ha encontrado en el escritor José María Eça de Queirós, a quien describió como un autor brillante y moderno. "No siempre sé a dónde me llevarán las narraciones, es interesante averiguarlo. Los cuentos populares portugueses se encuentran entre los más crueles y los más relevantes para mí".

Rego contó que el primo de su padre, Ze Luis, regentaba una imprenta que imprimía los billetes de los ferrocarriles portugueses y su padre llevó una vieja imprenta que montaron en una antigua 'adega' (casa de vino) donde ella trabajaba. De ese modo, la gráfica ha estado presente en su vida.

"Desde el principio traté de producir algunas impresiones. No era realmente adecuada para lo que necesitaba, pero hice algunos trabajos. Más tarde, en Slade (School of Fine Art, Londres) hubo una mejor configuración de impresión y la calidad de las piezas fue más satisfactoria. El artista plástico, Bartolomeu Cid dos Santos, trabajaba ahí y me ayudó a relajarme sobre la creación de imágenes".

Más tarde, trabajó con Paul Caldwell para producir canciones infantiles, como Peter Pan y otros temas. "Trabajamos muy rápido en varias imágenes a la vez, Paul decía que era como trabajar en una pizzería, cargando muchos platos".

Para Paula Rego exponer en México es un honor, porque es un país con mucha energía y gran historia artística.

En el texto que acompaña la exposición Paula Rego e imágenes se puede leer que Paula Rego "genera una mezcla entre un universo fantástico con claras referencias artísticas y diversas expresiones sobre la violencia proveniente de la dictadura portuguesa, así como una ventana hacia la violencia de género que se desprende de ése y de otros contextos, un panorama que no nos es extraño como tampoco indiferente en nuestro país".

Nidia Rosales añade que las mujeres en su obra se destacan por mostrar esa fuerza corpórea en el espacio, ese cuerpo pesado y grande, aun cuando aparecen vinculadas a los designios patriarcales de su rol. "En esas escenas, tienen la posibilidad de ser visibles de maneras socialmente no aceptadas, de cambiar de lugar, de ser provocativas, desbordadas o malas, de mostrar sus deseos profundos y su complejidad psicológica".

Paula Rego nació durante la dictadura portuguesa de António de Oliveira Salazar. Apoyada por su familia, migró a los 16 años a Londres, un lugar que le prometía las libertades negadas en su lugar de origen.

Ha sido distinguida con numerosas exposiciones retrospectivas, entre ellas la de Tate Liverpool en 1997; la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 2007; la del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey; la de la Pinacoteca do Estado de São Paulo en 2010-2011 y la del Musée de l'Orangerie de París en 2018. En 2009 se inauguró un museo dedicado a su obra, la Casa das Histórias Paula Rego, en Cascais (Portugal).

En 2017 se estrenó el documental Paula Rego, Secrets and Stories, dirigido por su hijo Nick Willing. En 2021, el Tate Britain le dedicó una enorme retrospectiva de su obra. En 2022 participa como una de las artistas más relevantes en la edición 59 de la Bienal de Venecia con la exposición The Milk of Dreams en el pabellón central. Paula Rego reside y trabaja en Londres.

Las visitas a la exposición Paula Rego e imágenes, en el recinto de la Red de Museos del Inbal, el cual se localiza en Macedonio Alcalá 507, Ruta Independencia, Centro, en Oaxaca de Juárez, se realizan con apego a las medidas de protección.