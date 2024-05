El Estudio De La Ópera De Bellas Artes Rememorará A Puccini Con La Presentación De EL IMITADOR

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), presentará su ópera de bolsillo El imitador, adaptación de Gianni Schicchi, como parte de la conmemoración del centenario luctuoso de Giacomo Puccini.

Las dos presentaciones se llevarán a cabo el sábado 18 de mayo a las 12:00 y a las 13:00 h en el Palacio Postal. Participarán las y los solistas del Estudio de la Ópera de Bellas Artes: Alejandro Paz (barítono), Andrea Pancardo (mezzosoprano), Gabriel Vargas (contratenor), Gerardo Rodríguez (tenor), Hildelisa Hangis (soprano), Hugo Barba (barítono), José Luis Gutiérrez (tenor), Juan Marcos Martínez (barítono), Luz Valeria Viveros (soprano), Lili Nogueras (soprano), Mariana Echeverría (soprano) y Mariana Sofía García (mezzosoprano), acompañados de los pianistas Miguel Brito y Ricardo Galaviz.

La familia de Buoso Donati se lamenta por su pérdida, pero están más preocupados por el testamento. Dentro de esta familia está Rinuccio, que quiere casarse con la hija de Gianni Schicchi, pero para esto necesita una dote, por lo que se urdirá una trampa, de la cual la familia será víctima.

Daniela Parra, directora de escena, comparte el gran reto de dirigir escénicamente una ópera de bolsillo como Gianni Schicchi: “Es una ópera que de por sí es breve, pero eso no le quita lo compleja, es una historia que podría ser sencilla, pero a nivel musical tiene muchos ensambles vocales de altísimo nivel que, evidentemente, las y los cantantes del EOBA pueden llevar a cabo y siguen siendo parte de su ejercicio como miembros del Estudio”.

Respecto de la trama, dijo que contiene una fuerte crítica social y se puede trasladar a varios periodos históricos, sin perder el tono exacerbado en las actuaciones. En el caso particular de El imitador, destaca su expresividad corporal y esto, como clase de actuación es fundamental para que el intérprete escénico logre explorar sus capacidades expresivas.

Puccini compuso su primera ópera Le Villi en 1884, seguida de Edgar en 1889. Su tercera ópera, Manon Lescaut, que escribió en 1893, está considerada una obra maestra. Desarrolló con éxito su obra en el estilo del verismo realista, del que se convirtió en uno de los máximos exponentes.

Otras óperas destacadas son La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, La Fanciulla del West, La Rondine y El Trittico; también la trilogía de óperas en un acto que comprende Il Tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi. Giacomo Puccini falleció el 29 de noviembre de 1924, en Bruselas, dejando inconclusa su obra Turandot.

Las dos presentaciones, en colaboración interinstitucional con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se llevarán a cabo el sábado 18 de mayo a las 12:00 y 13:00 h en el Palacio Postal de la SICT, ubicado en Tacuba 1, Centro Histórico. La entrada es libre, el espectáculo tiene una duración de 50 minutos. Estaciones del Metro y Metrobús Bellas Artes.

