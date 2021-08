El Ensamble Cepromusic Reanudará Ciclo De Conciertos En El Cenart Y El Museo Nacional De Antropología

El Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) reanudará sus actividades en foros que permiten la entrada de alrededor de 200 personas, en el marco de la campaña #VolverAVerte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.



La agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) estrenará a nivel mundial obras comisionadas a Alejandra Hernández, Ana Paola Santillán, Esteban Ruiz-Velasco y Agustín Calabrese el 28 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart).



Las obras que el público podrá apreciar son Brutum factum, de Alejandra Hernández; Concierto de cámara para violín y ensamble, de Agustín Calabrese; Ecolalia Cero, de Esteban Ruiz-Velazco, y (e)Stigma at One End of the Spectrum, de Ana Paola Santillán, a través del canal oficial de YouTube: https://youtu.be/AzS8quBlBrg



El Ensamble está conformado por Diego Morábito, flauta; Diego Cajas y Luis Mora, en el clarinete; Ángel Flores, fagot; Alfredo Fenollosa, corno; Xavier Frausto, trombón; Juan Gabriel Hernández y Abraham Parra, percusiones; Gonzalo Gutiérrez, piano. Además de los violinistas Carla Benítez, Leonardo Chávez, Juanmanuel Flores, Carlos Lot; así como Henry Arévalo y Alena Stryuchkova en la viola; Diego Gutiérrez y Ana Karen Rodríguez, en el violonchelo, y Juan José García, contrabajo.



Cepromusic se presenta en el Museo Nacional de Antropología



Por otra parte, el programa Concierto en el museo se llevará a cabo el 11 de septiembre a las 13:00 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Esta será la primera vez que el Ensamble Cepromusic se presenta en este recinto, con el estreno mundial de obras comisionadas a Erika Vega y Matías Torres, resultado del Programa Permanente de Fortalecimiento a Jóvenes Compositores. Además, la orquesta interpretará Love Song, del mexicano Carlos Iturralde, así como el estreno en México de D'après de la italiana Clara Iannotta.



En tanto, el 25 de septiembre a las 13:00 horas inaugurará el Festival Internacional Callejón del Ruido de la Universidad de Guanajuato, con una muestra representativa de música contemporánea de España y México, con piezas de José María Sánchez-Verdú, Helga Arias Parra, Voro García i Fernández, Marisol Jiménez y Hebert Vázquez. Ambos conciertos serán transmitidos en el sitio web interfaz.cenart.gob.mx.



Los conciertos que ofrecerá la agrupación del INBAL serán gratuitos y abiertos al público, con cupo limitado. Habrá un estricto apego a las medidas de protección para artistas, trabajadores y asistentes, las cuales consisten en la instalación de un filtro con tapete desinfectante, aplicación de gel antibacterial, revisión de la temperatura que no rebase los 37.5ºC, uso obligatorio de cubreboca al momento del acceso y durante las funciones, y respeto a la sana distancia. El cambio de programación está sujeto a las condiciones sanitarias establecidas por las autoridades de las secretarías de Salud y de Cultura del Gobierno de México.