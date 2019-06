CÃ¡tedra William Bullock, DiÃ¡logo Sobre Diversas Iniciativas Basado En La Diversidad Cultural, Social, Ã©tnica Y Territorial

Representantes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), el British Council México y USC Fisher Museum of Art en Estados Unidos, instituciones que han consolidado una alianza para que este encuentro sea posible, inauguraron el coloquio internacional Políticas públicas, llevado a cabo 14 y 15 de junio. Autonomía, desnormalizar, descolonizar, principal actividad de la Cátedra, dio paso a una charla en la que se abordaron las distintas opiniones sobre la museología crítica como ámbito de estudio y acción respecto al quehacer museístico, y su contribución en el diseño de políticas institucionales y públicas, que apuestan por modelos más autónomos de gestión.

Mariana Munguía, coordinadora nacional de Artes Visuales del INBAL, destacó la importancia de que se incorporen los cuestionamientos y las aportaciones de la museología crítica al diseño de las políticas públicas, y la evaluación del trabajo de los museos hoy en día, de forma que se cuestionen y regeneren para crear programas que respondan más a las necesidades de los contextos hoy en día. En este sentido, el Premio Bullock reconoció aquellos trabajos que en México investigan y proponen nuevos modelos de interacción. Es importante promover el retorno del conocimiento, enfatizó.

Con esta cuarta edición, la Cátedra de Museología Crítica William Bullock se reafirmó como un espacio de encuentro y debate sobre la noción de museo que pugna por una concepción de institución menos neutral, que dé cabida a una pluralidad de discursos provenientes de diversas iniciativas, no sólo de museos sino independientes, basados en la diversidad cultural, social, étnica y territorial.

Durante su intervención en la charla inaugural, María García Holley, coordinadora de Artes del British Council México, compartió algunas de las experiencias en Reino Unido en materia de políticas públicas, las cuales tienen que ver con la profesionalización en el sector y el desarrollo de iniciativas más sostenibles, ante el decenso en la asignación de recursos públicos para museos.

Por su parte, Selma Holo, directora del USC Fisher Museum of Art, comentó que Estados Unidos no cuenta con un órgano del gobierno federal encargado de la cultura y las políticas públicas para museos, ya que la mayoría son iniciativa de la sociedad civil, lo que propicia cierta libertad de acción. El National Endowment for the Arts (NEA) es la agencia federal encargada de promover la capacidad creativa de las comunidades y el acceso a la cultura estadounidense.

Al tomar la palabra Graciela de la Torre, directora del MUAC de la UNAM, mencionó que aboga por un museo que es un sitio de debate; un lugar de cuestionamiento, que aprenda de otros modelos autogestivos de comunidades, que incorpore en sus programas y en sus proyectos, términos como derechos humanos, justicia social, perspectiva de género, construcción de ciudadanía.

El coloquio reunió las voces de artistas, curadores, gestores culturales y profesionales de museos de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y México, que compartieron proyectos y experiencias que, desde distintos escenarios, han repensado el papel del museo y han emprendido ejercicios más autónomos de gestión, así como prácticas de descolonización de los

cánones occidentales de la museología, en términos de accesibilidad, representación y género.

Entregaronn premios a primero y segundo lugares

Como parte de las actividades del coloquio se entregaron el primero y segundo lugar del Premio William Bullock, un esfuerzo interinstitucional del British Council México y el USC Fisher Museum of Art, en el caso del primer lugar; y del INBAL, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el MUAC, para el segundo, por reconocer e impulsar proyectos que desde distintos ámbitos de actuación ponen en relieve la labor crítica, social y transformadora de los museos.

El primer premio se otorgó al proyecto Cherán. La revolución empezó en el bosque, presentado por la museógrafa y gestora cultural Livier Jara y por el artista visual y pedagogo Israel Merla, el cual generará una memoria visual de los murales creados por un colectivo de artistas del municipio autónomo de Cherán, Michoacán, que han sido detonadores de una identidad local.

El segundo premio fue para Vértice. Territorio y arraigo del historiador y curador Tonatiuh López, proyecto de investigación y vinculación comunitaria que a través de la colaboración de agentes locales con artistas contemporáneos plantea la recuperación de espacios del pueblo de Santa Clara Coatitla y otros municipios aledaños de Ecatepec.

Para cerrar la primera jornada de actividades se presentó en el Museo de la Filatelia la públicación Museología crítica: temas selectos. Reflexiones desde la Cátedra William Bullock, coeditada por el MUAC, INBAL y British Council, la cual recopila algunas de las ponencias de las tres primeras ediciones de la asignatura como un esfuerzo por nutrir la incipiente bibliografía sobre museología crítica en Iberoamérica.

La segunda jornada de actividades tuvo lugar en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), con la realización de una clínica coordinada por Selma Holo sobre la residencia artística como intercambio crítico, para las cuales se sumaron las experiencias de iniciativas locales, como las generas por el propio CaSa, La Curtiduría y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.





