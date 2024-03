Con Concierto A Cappella El Shemesh Quartet Celebró El 75 Aniversario De La Sede Del Conservatorio Nacional De Música

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco de las celebraciones por el 75 aniversario de la sede de Polanco del Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el Shemesh Quartet presentó el programa conmemorativo Música a cappella de compositores del siglo XX del CNM, en la Sala Agustín Caballero de este plantel.

Susana Ceniceros Becerra (contralto), Bruno Cisneros Fernández (tenor), Ittai Gur Mazor Ariza (bajo), los tres egresados del CNM, y Ritta Regina Rosales Anaya (soprano), también egresada y estudiante de la maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto del CNM, de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), y directora musical de este programa, son los integrantes del Shemesh Quartet, quienes ofrecieron un espectáculo en el que se combinó el canto y la poesía.

El concierto integró las obras: Para mi corazón basta tu pecho, de Blas Galindo, con poesía de Pablo Neruda; Nanas, de Carlos Jiménez Mabarak, con poesía de Rafael Alberti, y Si mi voz muriera en tierra, de Carlos Jiménez Mabarak, con poesía de Rafael Alberti, entre otras.

El ensamble vocal de Shemesh Quartet cuenta con una trayectoria de 10 años y se han presentado a nivel nacional e internacional, de hecho, este recital es el preámbulo de una gira por Europa en la que interpretarán parte del programa ejecutado.

El próximo concierto conmemorativo del 75 aniversario de la sede de Polanco, que inició actividades el 18 de marzo de 1949, se realizará el 20 de marzo a las 17:00 h, en el Auditorio Silvestre Revueltas, con la participación de la Orquesta Sinfónica del CNM, dirigida por Eduardo Álvarez. El CNM se ubica en avenida Presidente Masaryk 582, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

