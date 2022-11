Comparte Cenidiap Contenido Editorial Referente A Los 60 Años De La Escuela De Diseño Del Inbal

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) se unen a las celebraciones por el 112 Aniversario de la Revolución Mexicana con una serie de actividades artísticas que involucran puestas en escena, conciertos de música mexicana y recitales de agrupaciones corales.

November 17, 2022

Holy Ship! Wrecked, one of the most coveted parties on the planet, has announced the music scheduling, sunrise set with Justin Martin, and party takeover set times ahead of its 2022 edition at Hard Rock Riviera Maya, Mexico from December 13-17. This includes day-by-day programming for the Main Stage, Beach Stage, Pool Stage, Sunrise Stage, Tropic Stage, and Wrecked Stage.