Celebrarán El Legado Del Escritor Sonorense Abigael Bohórquez En El Palacio De Bellas Artes

La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad Autónoma de Nuevo León celebrarán el legado del escritor sonorense Abigael Bohórquez con una mesa de reflexión en la cual participarán Gerardo Bustamante Bermúdez y Dionicio Morales el próximo domingo 18 de agosto a las 12:00 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En el homenaje al autor de Memorias de la Alta Milpa los primeros actores Susana Alexander y Roberto D'Amico leerán obra de quien fue uno de los primeros escritores en hablar sobre homosexualidad.

Bustamante Bermúdez, estudioso de la obra de Bohórquez, comenzó a estudiar en 2012 la dramaturgia del sonorense, la cual es menos conocida que su poesía y su obra ensayística. Conoció al poeta por medio de la revista La Palabra y el Hombre, de la Universidad Veracruzana (UV), en un ejemplar de 1957 en el que se publicó el poema Llanto por la muerte de un perro.

"Desde ese momento tuve el interés por saber quién era el autor, porque me pareció tremendamente humano y sin pose alguna. En la medida que fui consiguiendo sus libros en bibliotecas me di cuenta que se trataba de uno de los autores más importantes del siglo XX en México, pero, como le sucede a los grandes autores, con frecuencia no ven la gloria, sino hasta después de su muerte", comentó en entrevista Bustamante Bermúdez.

El escritor Dionicio Morales publicó en la Universidad Autónoma Metropolitana la antología Las amarras terrestres (UAM, 2000), con un estudio erudito y sensible. A partir de ahí, asegura Gerardo Bustamante Bermúdez, comenzó a conocerse de nuevo la obra de Bohórquez y se acrecentó el interés por parte de la crítica literaria hacia el autor de libros como Navegación en Yoremito (1993) y Poesida (1996), únicos en el panorama de la poesía nacional.

"Bohórquez vivió para la literatura, la poesía y el teatro. En la actualidad hay estudiantes de diversas universidades nacionales y extranjeras que presentan tesis sobre el autor. Su obra forma parte de los proscritos, en su caso, por temas de desobediencia política y por su abierta homosexualidad", comentó Bustamante.

En México la historia literaria oficial no encumbra a los poetas contestatarios ni a los homosexuales, al menos en el contexto en el que vive, escribe y publica el autor. Que con las décadas el mercado editorial y las instituciones tengan un poco más de apertura a este tipo de propuestas y autores resulta un acto de justicia a la obra del autor y a su legado, porque gran parte de su trabajo se publicó en ediciones limitadas, que él mismo pagaba en ocasiones".

Para Gerardo Bermúdez lo importante es el acervo de textos inéditos de Abigael Bohórquez que todavía existen, particularmente de teatro. En marzo de 2019 la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) publicó Teatro recuperado e inédito, sin embargo, el estudioso aclara que todavía hay trabajo pendiente en el rescate de su obra.

"El papel que debería tener Bohórquez es el que ya le dan sus lectores, sobre todo los jóvenes. Me sorprende que cuenta con muchos lectores, hacen círculos de lectura, homenajes y actividades alrededor de este autor. Por parte de la crítica especializada, existen en México proyectos y seminarios de lectura y rescate de textos de autores que no han sido considerados en el canon. Bohórquez, aunque todavía cuenta con algunos detractores, ocupa un lugar importante, pero del lado de los marginados. La obra de este autor sigue siendo vigente y por eso resulta importante seguir promoviendo sus letras", concluyó Bustamante Bermúdez.





