Bruno Traven, Escritor Que Rebasó Las Fronteras Geográficas Y Del Tiempo

Durante las primeras décadas del siglo XX, el germano-mexicano Bruno Traven escribió 12 novelas a las que sumó cuentos y libros de viaje. Estos trabajos fueron traducidos a más de 30 idiomas. Además, siete de sus libros más importantes fueron adaptados a películas en México y Estados Unidos.

El martes 26 de marzo se conmemora el 55 aniversario luctuoso de este destacado autor, quien adoptó a nuestro país como patria y proyectó al mundo entero la vida de México, entonces mayormente rural. Su mirada foránea y su formación anarquista le permitieron reivindicar la libertad del individuo, ejercer la crítica política y desenmascarar los extravíos posrevolucionarios.

Entre sus publicaciones, adaptadas a cintas cinematográficas, se encuentran El tesoro de la Sierra Madre, ganadora de tres premios Oscar y dirigida por el reconocido John Huston en 1948, así como Macario, bajo la dirección de Roberto Gavaldón; La rebelión de los colgados, por Alfredo B. Crevenna y Emilio Indio Fernández, y Canasta de cuentos mexicanos (Julio Bracho, 1956).

La última etapa de su producción, ligada a la industria del cine, se caracterizó por la lucha, hasta el día de su muerte, en favor del derecho a la privacidad y a la libertad individual. Fue un autor de carácter universal que ganó inmediata popularidad al difundir los temas recurrentes del México posrevolucionario en países como Alemania, Suecia, Holanda, Francia, Italia, Argentina, España, Dinamarca, Estados Unidos y Rusia.

A pesar de su prolífica trayectoria, la vida del creador es un misterio que se encargó de mantener, pues para él la biografía de un escritor es su propia obra. En distintos momentos de su producción artística fue conocido también como Ret Marut, Traven Torsvan y Hal Croves.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno, realizaron en 2016 la exposición B. Traven, la cual integró más de 300 piezas y documentos que dieron muestra de las diversas prácticas artísticas realizadas dentro de su producción.

Asimismo, en colaboración con la Coordinación Nacional de Literatura del Inbal, realizó la mesa redonda En busca de B. Traven, donde diversos especialistas analizaron su obra, además se editó un libro dedicado a la investigación y difusión del acervo del escritor; mientras que, en 2010, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia se revaloró su obra literaria con motivo del 120 aniversario de su natalicio.

Con una amplia sensibilidad antropológica, cultural, social y moral, Traven envió desde México sus manuscritos al extranjero para ser traducidos a 44 idiomas. Sin embargo, el autor rechazó tanto la crítica y la publicidad al decir que sus libros debían hablar por sí solos. Falleció en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1969. Sus cenizas se esparcieron en Chiapas desde un aeroplano.

