BWW Interview: Mauricio Cedeño director de PAPARAZZI, EL MUSICAL en el Teatro Experimental

"Paparazzi, El Musical" regresa con su 2da temporada exactamente un año después de haberse estrenado en Guadalajara. "Paparazzi" es el tercer proyecto proveniente de los productores y creadores Off-Broadway Al Tapper y Tony Sportiello que se presenta en Guadalajara bajo la dirección y producción de Mauricio Cedeño.

Precisamente por estas fechas hace 10 años, Mauricio Cedeño se encontraba en Nueva York firmando los derechos para traer el primer musical Off-Broadway a Guadalajara. "Sessions", creado por Tapper y Sportiello, representó algo nunca antes visto en nuestra ciudad y abrió las puertas a una especie de sociedad que ha dado frutos desde entonces.

"National Pastime" llegó unos años después, convirtiéndose en un éxito que generó varios premios para la producción y el elenco, además de varias temporadas que dejaban al público contento después de cada función. "National Pastime" se ha convertido ahora en la primera producción Mexicana en llegar a Teatrix, la plataforma de teatro online creada en Argentina y que cuenta con convenios con la plataforma BroadwayHD.

Con el tercer proyecto de esta mancuerna ("Paparazzi") las cosas sucedieron algo diferentes, pues Tapper y Sportiello deciden que su obra estrene en Guadalajara antes que en NY, algo nunca antes visto; y después de estrenar, el elenco y la producción viajaron a NY para conocer a la producción americana y compartir una lectura. A partir de esto, se crea "Broadway Sin Fronteras (Broadway Without Borders)", buscando precisamente romper las barreras entre nuestros países y buscar la unión a través del arte.

Mauricio Cedeño nos platica un poco más acerca de la experiencia con "Paparazzi", esta segunda temporada y los planes que tiene para el proyecto.

BWW: ¿Por qué prefirieron Tony Sportiello y Al Tapper que estrenara su obra aquí en Gdl antes que en NY?

MC: La verdad es que no lo sé, es una decisión que ellos tomaron y que es un súper halago, porque regularmente esto no ocurre, que una obra americana se estrene en nuestro país es un poco complicado, entonces no sé cuál es la razón, pero quiero pensar que fueron los dos proyectos que nos antecedieron: "Sessions" y "National Pastime".

BWW: La compañía fue a NY para hacer unas lecturas con el elenco americano, ¿cómo fue la experiencia tanto de la compañía tapatía como la neoyorkina?

MC: Hay 2 momentos, la primera es una participación especial que tuvimos al final de su lectura frente a los productores e inversionistas más importantes de Broadway y Off-Broadway; y después el concierto que hicimos en común que ya dirigí yo con las 2 compañías en donde cantamos todas las canciones y contamos la historia de "Paparazzi". En ambos casos, la experiencia fue aterradora en todos sentidos, pero súper enriquecedora y una lección de vida hermosa porque todo salió muy bien, entonces la experiencia fue la mejor de mi vida.

BWW: ¿Cómo viste a la compañía americana cuando se mezclaron?

MC: Siempre estuvieron dispuestos, muy amorosos pero sobre todas las cosas, muy profesionales.

BWW: ¿Cómo nace Broadway Sin Fronteras (Broadway Without Borders)?

MC: Justo por "Paparazzi", por la necesidad de crear un proyecto en común, que crea lazos entre específicamente Manhattan y Guadalajara. Entonces ¿cómo podíamos llamar a esto que es histórico, que ninguna otra compañía había hecho, ni tampoco ninguna compañía americana? Finalmente resumimos que estábamos rompiendo las fronteras y que finalmente es un intercambio talento, de proyectos, de ideas y de experiencias humanas.

BWW: ¿Cómo ha sido este nuevo proceso de ensayos de "Paparazzi" con nuevos integrantes?

MC: Complicado, porque la compañía tenía ya tiempo funcionando junta como un sólo equipo y cuando se suma nueva gente es como cuando se sube gente a un barco, se empieza a ladear y tienes que buscar la manera de equilibrarlo, ha sido difícil, más difícil para el elenco nuevo que para nosotros o para mí, estoy completamente seguro, porque tener la presión de sumarse al mismo ritmo, a la misma dinámica, pues debe de ser sumamente complicado, pero la compañía tiene como meta siempre que el proceso sea lo más perfecto posible y el resultado también, entonces hay mucha presión y mucho estrés en este momento, pero finalmente es algo que ha valido mucho la pena y el resultado va a ser muy positivo.

BWW: Además de esta nueva temporada de "Paparazzi", ¿qué otros planes tienes para este proyecto?

MC: Bueno, ahorita estamos participando en una convocatoria para ir a CDMX a hacer una temporada allá y el proyecto tiene latente la posibilidad de ir a hacer una temporada Off-Broadway, con inversionistas americanos, en español, en Manhattan. El teatro de hecho está ahí, ya está visto y todo, y los productores americanos están buscando más inversionistas.

BWW: ¿Hay alguna fecha tentativa para esto?

MC: Seguramente pero nosotros no lo sabemos, es una cuestión más de ellos, en donde nosotros lo único que estamos haciendo es esperar a que nos digan "vengan".

BWW: ¿Por qué le dirías al público tapatío que es importante apoyar a este proyecto?

MC: Bueno, primero porque como lo hablamos, es algo histórico, es un proyecto que está abriendo puertas, rompiendo muchas fronteras, y que aparte es un tipo de teatro musical que no estamos acostumbrados a ver, es teatro musical muy negro, muy oscuro, con personajes que no son buenos, no es algo Disney, es una obra oscura, con contenido social sumamente importante. Creo que vale mucho la pena apoyar este tipo de proyectos porque son costosos, no estamos acostumbrados a verlos en la ciudad, tenemos precios sumamente accesibles, por debajo de casi cualquier espectáculo que hay ahorita de gran formato en Gdl, y está hecho por gente profesional.

BWW: ¿Qué creativos te ayudan en este proyecto?

MC: La dirección está a mi cargo, la dramaturgia es de Tony Sportiello, letra y música de Al Tapper, en la escenografía está Alan Aled Paniagua, en la iluminación Diego Castañeda y en el vestuario Iván Ortiz.

"Paparazzi, El Musical" de Cedeño Producciones cuenta la historia de Christie, una chica de Kansas que viaja a la Gran Manzana para convertirse en una exitosa periodista del New York Times y ganadora del premio Pulitzer, lamentablemente comienza en el New York Beacon, un periódico amarillista. Christie deberá decidir entre mantenerse fiel a sus ideales o sobrevivir como una auténtica paparazzi por conseguir la mejor nota.

La 2da temporada estrena este sábado 19 de octubre en el Teatro Experimental de Jalisco, y estará todos los sábados hasta el 30 de noviembre a las 7:00pm. Los boletos pueden comprarse en taquilla o Ticketmaster, y el precio es de $250 general, $200 a maestros y estudiantes y $180 en preventa.





