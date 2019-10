BWW Interview: Francisco Jiménez, Productor General de LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS en el Teatro Jaime Torres Bodet

"Los Últimos 5 Años" llega por primera vez a Guadalajara gracias al productor Francisco Jiménez.

Creada por el ganador del 'Tony' Jason Robert Brown, "Los Últimos 5 Años" narra la historia de amor entre Cathy y Jamie desde las diferentes perspectivas de sus protagonistas y de forma inusual; pues uno narra de principio a fin, mientras otro narra a la inversa.

Este musical estrenó en 2001 en Chicago y al siguiente año abrió Off-Broadway en Nueva York. Ha tenido producciones internacionales y, a pesar de que aunque nunca llegó a Broadway, se volvió un favorito entre los amantes del Teatro Musical.

La producción de CDMX estrenó con Ana Cecilia Anzaldúa (Mentiras, Wicked, La Línea del Coro), quien repite su papel en la producción Tapatía próxima a estrenarse. Jamie será interpretado por Carlos Quezada (Los Miserables, El Rey León), quien tiene una larga carrera en Guadalajara y ha participado en importantes producciones en la CDMX.

Entrevisté al Productor General, Francisco Jiménez, que nos cuenta cómo fue el proceso de traer este bellísimo Musical a nuestra ciudad.

BWW: ¿Por qué "Los Últimos 5 Años"?

FJ: Ya conocía la música que me parece extraordinaria; y cuando tuve la oportunidad de ver la primera versión teatral en vivo hecha en la CDMX hace poco más de año y medio, salí como confundido, pensando "¿qué es esto?" emocionalmente hablando... aunque sales sin entender muchas cosas, es una bomba emocional, es algo muy particular que provoca "Los Últimos 5 Años"... te proyectas de alguna u otra forma por la manera en la que está contada la historia, pues relata la empatía con el día a día de todos: el amor, en 2 versiones plasmadas en 2 personajes distintos, donde finalmente no hay verdad absoluta, no es que una tenga más razón que la otra, son 2 posturas totalmente distintas, donde una relación llegó a donde tenía que llegar.

(Este proyecto) me pareció algo que todo mundo tenía que ver, porque es un musical que te deja muchas cosas en cuanto a dónde nos encontramos en este momento, lo que hemos hecho en relaciones anteriores, lo que estás viviendo en una relación o lo que te gustaría vivir si es que no estás en una relación... Me parece que es una historia realmente conmovedora, poderosa, entrañable; que aunque te gusten o no los musicales, por la esencia y por como se lleva la historia, te va a dejar algo... Cuando yo la vi inmediatamente pensé que quería producir esto, y poco después decidí que este proyecto me trajera de regreso, pues es la 2da vez que produzco un musical, me había tardado un poco por cuestiones personales, y finalmente tenía que llegar un musical que me emocionara, que me conmoviera y me llenara, y todo eso lo tiene "Los Últimos 5 Años"

BWW: ¿Cómo pasó de ser una idea a una realidad?

FJ: Creo que la vida te pone las cosas en el momento correcto y después de que vi la versión teatral, retomé el soundtrack para mi día a día, y un día sólo desperté y dije "quiero hacer 'Los Últimos 5 Años' ya". Creo que fue como un sueño en que sentí que era momento de hacerlo y momento de regresar a producir. Creo que pasaron 3 meses de que vi la obra a tomar la decisión. Fue como un despertar, y entonces empecé a moverme para lograrlo.

BWW: ¿Qué tan pesado fue el proceso desde la compra de derechos hasta tener el proyecto encaminado?

FJ: Tardamos casi año y medio. En ese momento aún estaba la temporada en CDMX y tuve un acercamiento con los productores de allá y finalmente ellos comenzaron a guiarme un poco para lograr la producción aquí en Guadalajara. Solicité los derechos y pudimos tener ciertas libertades para no hacer una "réplica" de la versión de CDMX. Las negociaciones con la agencia MTI tomaron unos 6 meses más o menos. Fue muy interesante y de mucho aprendizaje por las diferencias en los procesos de producción entre nuestra ciudad y la ciudad de Nueva York; y afortunadamente fueron muy empáticos, incluso nos agradecieron la información y los detalles que les dimos acerca de los procesos aquí y confiaron en nosotros para finalmente brindarnos el apoyo y los acuerdos necesarios, siempre siguiendo sus protocolos.

BWW: Ana Cecilia Anzaldúa fue Cathy en la versión de CDMX, ¿cómo logras que repita su papel en Guadalajara?

FJ: Yo vi la obra precisamente con ella, y además de tenerle una profunda admiración y respeto a su carrera, ver la obra con ella significó mucho para mí. Al tomar la decisión de hacer este musical, me comuniqué con ella para intercambiar ideas y comentarle que buscaría talento tapatío; pero un día en mi "loquera" pensé que me encantaría que ella replicara su papel, así que le escribí para preguntarle si le gustaría hacerlo, y ella me responde "ay sí, ¿cómo?", porque ella vive en CDMX; y pues le propuse tener 1 función por semana que no fuera en fines de semana ya que ella tiene su agenda más llena esos días; y entonces viendo la propuesta ya tan en serio aceptó con mucho gusto.

Ella y yo ya teníamos la idea de hacer un proyecto juntos fuera de los talleres que viene a impartir aquí, y no sabíamos si a dirigir o a actuar y, finalmente en mi idea loca y en un proyecto que a ambos nos encanta, se decide que venga a hacer el papel.

BWW: En tu búsqueda de talento local, ¿cómo llega el tapatío Carlos Quezada al papel?

FJ: Una vez más, las cosas y las personas llegan cuando tienen que llegar. Después de la decisión de que Ana Cecilia interpretara a Cathy, yo seguía firme en mi idea de buscar talento tapatío para su contraparte. Cuando sale la convocatoria de audiciones, envié algunas invitaciones a actores que admiro mucho y que podía imaginar interpretando a Jamie. Mientras las enviaba y convocaba también abiertamente, recibí un mensaje de una amiga, Andrea Bayardo (El Rey León), felicitándome por el proyecto y proponiéndome a un amigo suyo que era Carlos Quezada (Scar en El Rey León México, Jean Valjean en Los Miserables México). Yo no lo conocía personalmente pero sí conocía su trabajo, y se me hizo muy interesante la propuesta de Andrea y entonces me pasa su contacto para enviarle la invitación a la audición, sin saber si estaba con la agenda ocupada o no. Carlos hizo el proceso normal de audiciones junto con alrededor de 40 candidatos más, y al ser un personaje muy demandante, se hizo un filtro en donde quedaron 15 postulantes, y al final Carlos cumplía con todos los requisitos, incluyendo el ser tapatío que era algo muy importante para mí, trabajar con talento de aquí.

BWW: Considerando que Ana Cecilia no vive en Guadalajara y Carlos se divide entre ciudades, ¿cómo fue el proceso de ensayos?

FJ: Te digo que este proceso es muy afortunado... Como saben "Los Últimos 5 Años" es una misma historia contada desde 2 puntos de vista distintos, entonces la naturaleza del proyecto permitía tener a los protagonistas en lugares distintos, al resto del equipo creativo en otros y poder ensayar por partes para unificar al final.

BWW: ¿Cómo elegiste al resto del equipo creativo?

FJ: En este proceso de año y medio después de contratar a Ana Cecilia, yo comentaba con ella que me gustaría Édgar Ibarra para la dirección musical y vocal, y ella me dice que a él le encanta la obra y habla con él para sumarlo al equipo. Él obviamente es una persona súper talentosa, se dedica al teatro musical en CDMX ("Mentiras", "Hello Dolly", próximamente "Chicago") y se unió al proyecto sin saber incluso fecha de estreno. Curiosamente él dirigió musicalmente otra de las obras de Jason Robert Brown, "Canciones para un Mundo Nuevo" y que también fue producción de los mismos que hicieron "Los Últimos 5 Años".

El director escénico, José Sampedro, también dirigió la obra en CDMX, y siendo ésta una producción diferente, hace cosas distintas en cuanto al planteamiento escénico pero manteniendo la esencia de la obra.

Tenemos también 6 grandes músicos que pasaron por un proceso de audiciones, algunos de ellos forman parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, algunos vienen desde Venezuela, uno de ellos trabaja en el Cirque du Soleil, y uno de los músicos es aún muy joven pero muy talentoso.

"Los Últimos 5 Años" estrena el martes 08 de octubre en el Teatro Jaime Torres Bodet a las 8:00pm, y tendrá funciones todos los martes hasta el 26 de noviembre. Pueden obtener sus boletos en taquillas del teatro o en boletopolis.com, el precio del boleto es de $480 general. Pueden consultar promociones en sus páginas de Facebook e Instagram: @losultimos5gdl





