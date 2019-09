Arte y antropología, ejes delconversatorio Incertidumbres simuladas que ofrecerán NéstorGarcía Canclini y Fiamma Montezemolo

Incertidumbres simuladas es el título de la charla en la que participarán el antropólogo y escritor Néstor García Canclini y la artista Fiamma Montezemolo, en la que abordarán la relación entre arte y antropología. Se llevará a cabo el jueves 26 de septiembre, a las 19:00 horas en el Laboratorio Arte Alameda (LAA), con acceso gratuito.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), realizará esta actividad que forma parte del programa paralelo de la exposición Fiamma Montezemolo: Soñar con bisontes, en la cual se reflexionará acerca de preguntas realizadas en torno a El etnógrafo, cuento de Jorge Luis Borges escrito en 1969, en el cual, a decir del autor, están presentes "ciertas incertidumbres simuladas".

El título de la muestra Soñar con bisontes también es una frase tomada de este cuento y es retomada por Montezemolo para crear la instalación, presente en la muestra Neon Afterwords (Futuros de neón, 2016), como una expresión que contiene algunos enigmas acerca de la práctica de la antropología contemporánea.

En este conversatorio, que estará moderado por la artista visual, productora cultural y curadora de la muestra Tania Aedo, se buscarán relaciones con la obra de los autores presentes y se usará el cuento como detonador para activar algunas de las conversaciones clave sobre la relación entre arte y antropología.

Néstor García Canclini (Argentina, 1939) es un antropólogo y crítico cultural. Estudió letras y se doctoró en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata y tres años después, con una beca otorgada por el Conicet, obtuvo el doctorado en la Universidad de París. Ejerció la docencia en la Universidad de La Plata (1966-1975) y en la Universidad de Buenos Aires (1974-1975). Desde 1990 es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, donde dirige el Programa de Estudios sobre Cultura.

Canclini ha sido profesor visitante de diversas universidades, entre éstas las de Nápoles, Austin, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y São Paulo, y es uno de los antropólogos que estudia la posmodernidad y la cultura desde la perspectiva latinoamericana.

Uno de los principales términos que ha acuñado es el de "culturas híbridas", como las denomina, y menciona que han sido "generadas por las nuevas tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento de lo público y lo privado en el espacio urbano, así como por la desterritorialización de los procesos simbólicos".

Es autor de textos como ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?, CLAEH, Montevideo, 1986. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México, 1990. La globalización imaginada, Paidós, Barcelona, 1999. Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, Paidós, Buenos Aires, 2002.

Fiamma Montezemolo (Italia, 1971) es artista visual y antropóloga cultural. Obtuvo la maestría en artes visuales en San Francisco Art Institute y el doctorado en antropología cultural en la Universita' degli Studi Orientali di Napoli. Es académica establecida en estudios de la frontera y profesora asociada en el Departamento de Cine y Medios Digitales en la University of California, Davis, EU.

Trabaja principalmente con instalación y video. Su producción artística ha sido exhibida tanto nacional como internacionalmente. Es autora y coautora de múltiples artículos y libros: Tijuana Dreaming: Life and Art at the Global Border (Duke U. Press, 2012,); Here is Tijuana / Aquí es Tijuana (Black Dog Publishing, 2006); La mia Storia non la tua. La Construzione dell'identita' Chicana tra Etero e Autorappresentazioni (Guerini Studio, 2004) y Sin Rostro, etnicidad y género en el movimiento zapatista (Liguori, Nápoles, 1999). Actualmente la representa la Galería Magazzino, Roma.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You