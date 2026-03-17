Photos: First Look at CATS THE MUSICAL at CM Performing Arts Center

Production runs through March 29 on the Main Stage in Oakdale.

By: Mar. 17, 2026

First look photos have been released for CM Performing Arts Center’s production of CATS THE MUSICAL, now running through March 29 on the Main Stage in Oakdale, New York.

The production reimagines the musical within an abandoned circus setting, transforming the traditional junkyard into a big-top environment. Creative team members include scenic designer Shea McMahon, scenic painter Kim Lecker, lighting designer Kevin Purdy, and costume design by The Costume Asylum/Sigert Creative, with additional work by Chakira-Iliana Doherty of Sew Theatrical.

The production is directed and choreographed by Jojo Minsai, with music direction by Matthew W. Surico. The cast features performers from Long Island alongside artists from across the United States and Canada.

Tickets are available by calling the box office at 631-218-2810 or visiting www.CMPAC.com.

Photo Credit: Janette Pellegrini

CATS at CM Performing Arts Center

