Review: SHERLOCK HOLMES IL MUSICAL al TEATRO BRANCACCIO

Dopo svariate date in Italia per poi proseguire il tour fino a fine gennaio, è giunto a Roma al Teatro Brancaccio Sherlock Holmes Il Musical, un lavoro tutto italiano ispirato alle gesta del celebre investigatore e del suo fedele assistente John Watson. Il testo scritto da Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Enrico Solito, si svolge attorno al tentativo di sventare un attentato alla Regina Vittoria durante un corteo reale. Sia Scotland Yard che la sicurezza addetta alla protezione della sovrana brancolano nel buio e il ricorso a Sherlock Holmes è indispensabile. Tra colpi di scena e investigazioni mirate si arriverà ovviamente a salvare la regina Vittoria senza che lei ne i suoi sudditi se ne rendano conto.

NERI MARCORE'

La regia di Andrea Cecchi è buona ma la storia fatica a decollare. I brani assegnati al bravo Neri Marcorè qui al suo debutto nel musical, sono forse troppo monotoni da non riuscire a distinguerli l’uno dall’altro. Marcorè ha il giusto aplomb per interpretare l’integerrimo e serioso investigatore ma purtroppo sembra non riesca a divertirsi e a interessare il pubblico. L’intero cast è di ottimo livello, da lui e sino all’ultimo membro dell’ensemble, tuttavia quello che non arriva in sala è proprio il divertimento. Ci sono senza dubbio dei momenti esilaranti con le scene recitate da Paolo Giangrasso nei panni dell’impacciato Watson e soprattutto dall’effervescente Giuseppe Verzicco nel ruolo dell’Ispettore Lestrade ma sono episodi isolati. Francesca Caviglia si conferma una delle voci più belle del panorama del musical italiano nel ruolo di Molly O’Neill. Perfetta Barbara Corradini nel ruolo della Signora Hudson, così come tutti gli altri interpreti dei ruoli minori. Ben confezionati i costumi di Alba Brunelli e Vanessa Righi, gradevoli e ben studiate le scenografie di Gabriele Moreschi con veloci cambi di scena.

Una produzione nel complesso molto ben confezionata a cui manca un po’ di mordente nel testo che a tratti risulta tedioso. Le musiche di Andrea Sardi come già detto specialmente negli assolo di Neri Marcorè sono molto simili e ripetitive, più orecchiabili nei brani dell’ensemble, più appassionanti con la voce di Francesca Caviglia.

Non ci si aspettava di vedere uno Sherlock Holmes buffo o in veste di ballerino: è stata giustamente rispettata la rigidità originale del personaggio ma poteva essere aggiunta una certa arguzia o almeno un po’ più di ironia per snellire l’interpretazione e renderla più intrigante.

Il Tour prosegue con le seguenti date:

Assisi 13 e 14 novembre

Padova 16 novembre

Reggio Emilia dal 13 al 15 dicembre

Bologna 21 e 22 dicembre

Trento 28 e 29 dicembre

Imola dal 3 al 7 gennaio

Ancona 11 e 12 gennaio

Modena 18 e 19 gennaio

Prato 25 e 26 gennaio

Biglietteria https://www.compagniadelleformiche.it/in-tour/sherlock-holmes-il-musical/

Ad Astra Entertainment

Compagnia delle Formiche

e

Artisti Riuniti

presentano

SHERLOCK HOLMES IL MUSICAL

Regia: Andrea Cecchi

Testi: Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Enrico Solito

Musiche: Andrea Sardi

Liriche: Alessio Fusi

Scenografie: Gabriele Moreschi

Coreografie: Roberto Colombo e Caterina Pini

Costumi: Alba Brunelli e Vanessa Rugi

Disegno luci: Emanuele Agliati

Disegno audio: Alessandro Abignente

CAST

Neri Marcorè Sherlock Homes Paolo Giangrasso Dottor John H. Watson Francesca Ciavaglia Molly O’Neill Giuseppe Verzicco Ispettore G. Lestrade Barbara Corradini Signora Hudson Niccolò Curradi Mycroft Holmes Simone Marzola Michael Osborne Mattia Braghero Robert Scott Riccardo Giannini Pastore della Chiesa di Saint Mary-Le-Bow Lapo Braschi Cover di: Robert Scott / Pastore / Michael Osborne

Matilde Ardemagni Ensemble Miryam Belfiore Ensemble Francesco Boschiazzo Ensemble Pamela Giannini Ensemble Antonio Lanza Ensemble Elisa Lombardi Ensemble Leonardo Pesucci Ensemble Stefano Scognamiglio Ensemble Carolina Sisto Ensemble Antonio Sorrentino Ensemble Sara Spagna Ensemble Adriano Voltini Ensemble

