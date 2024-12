Review: È SEMPLICE al TEATROSOPHIA

Enter Your Email to Unlock This Article



Per il secondo anno consecutivo è andata in scena con grande successo di pubblico la divertente e allo stesso tempo intensa commedia E’ semplice, scritta, diretta e interpretata da Ilenia Costanza. Con lei sul palcoscenico Marta Iacopini e Lorena Vetro.

Un incontro tra tre donne completamente diverse tra loro si risolverà, attraverso l’esternazione delle loro complesse personalità, in una svolta decisiva per le vite di ognuna di loro.

Emma è una donna cinquantenne che ha lasciato la sua famiglia e il suo paese per una carriera a Londra, dove ha vissuto per moltissimi anni, per far ritorno a casa solamente dopo l’improvvisa morte dei suoi genitori in un incidente stradale. Il suo ritorno è spinto dal doversi occupare di Andrea, la sua sorella affetta da autismo che fu la causa maggiore del suo allontanamento. Non avendo scelta e non sentendosi in grado di affidare la sorella ad una istituzione, rientra per gestire il locale che apparteneva ai suoi genitori. Pochi giorni prima dell’inaugurazione fa irruzione nel locale Alice, una attrice in disperata ricerca di lavoro. L’interazione e l’attrazione fra le tre donne le porta a toccare ognuna il profondo io di se stesse e a creare un legame che si rivelerà indissolubile.

Il testo di Ilenia Costanza è scritto con una particolare sensibilità e va a toccare aspetti dell’animo femminile in un modo che solamente una profonda conoscitrice di questi aspetti può fare. Non c’è nulla che sfugge alla sua attenta penna. Ogni paura, ogni rivalsa, ogni aspettativa, ogni aspetto fisico, sentimentale o discriminante è perfettamente descritto e arriva al pubblico sottoforma di continue scoperte dolce-amare. Le tre donne provengono da tre universi e da tre vissuti completamente diversi e ognuno è stato bruscamente deviato in direzioni diverse da quelle volute. Questo le ha pesantemente destabilizzate spingendole loro malgrado a dover affrontare nuove avventure con tutte le paure e incertezze che i cambiamenti possono portare. Alla fine riusciranno a trovare in quel locale “così magico” un nuovo equilibrio comune a tutte e tre come solo la solidarietà tra donne può fare. E non c’è animo maschile che possa interferire quando quella solidarietà si consolida a quel livello. Ed è un livello invidiabile che Ilenia Costanza ha saputo descrivere in maniera impeccabile.

Le interpretazioni delle tre attrici hanno contribuito non poco a rendere questo testo attraente e a tenere il pubblico (teatro sold out per tutte e quattro le rappresentazioni) ben pronto ad assimilare tutti gli aspetti dell’universo femminile messi sul piatto. Non facile il compito di Ilenia Costanza che nel dirigere se stessa ha senza dubbio lasciato più spazio alla regista che non all’attrice. E' comunque riuscita a lasciare all’attrice una forte presenza scenica. Nei panni di Alice, Marta Iacopini si conferma un’attrice ben capace di bilanciarsi con grande disinvoltura tra il brillante e il serioso con la stessa intensità. Lorena Vetro interpreta Andrea, dando prova di sapersi ben immedesimare in un ruolo non facile e sul filo di poter divenire un cliché. Riesce invece a dare una prova credibile e emozionante, aiutata anche da un uso particolare della sua voce nelle interpretazioni dei brani musicali di cui è anche autrice e selezionatrice.

Il titolo E’ semplice rispecchia in pieno il senso di questo testo mostrandoci quanto spesso siamo portati a inseguire fantasmi e a cedere a paure che potrebbero essere facilmente esorcizzate e la nostra vita sarebbe effettivamente più semplice.

Ancora una volta Teatrosophia produce, questa volta in collaborazione con I Vetri Blu e La Parabola, uno spettacolo profondo e divertente che meriterebbe di rimanere in scena per molte più repliche.

I Vetri Blu e Teatrosophia, La Parabola

Presentano

È SEMPLICE

Una commedia scritta e diretta da

Ilenia Costanza

Con

Marta Iacopini, Ilenia Costanza e Lorena Vetro

disegno luci Gloria Mancuso

selezione musicale e composizione Lorena Vetro

assistente regia Gennaro Russo

datore luci Sabrina Fasanella

scene e costumi Enzo Piscopo

scenotecnico Antonio Miccichè

foto di Aurora Leone

