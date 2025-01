Review: ON BROADWAY al TEATRO LO SPAZIO

Get Access To Every Broadway Story



La magia di Broadway è arrivata sul palcoscenico del Teatro Lo Spazio in questa fine di anno. On Broadway è una produzione del teatro stesso in collaborazione con la Subtext Ets. In scena cinque performer, o per meglio dire, cinque voci della scena teatrale italiana, perché per cantare certi brani ormai conosciutissimi, non ci vuole solamente una preparazione scenica ma ci vuole soprattutto una voce e i cinque artisti che hanno deliziato il pubblico per le tre serate in programma, di voce ne hanno da vendere. Non si può cantare Never Enough da The Greatest Showman o Defying Gravity da Wicked se non si ha la giusta voce per farlo, e questi sono solamente due degli esempi più evidenti.

Angela Pascucci, Alessandro Lo Piccolo, Giulia Romano, Gea Andreotti e Alberto Guarrasi con grande verve e professionalità hanno snocciolato brani dai più conosciuti musical: Priscilla Queen Of The Desert, Moulin Rouge, Jesus Christ Superstar, Mamma Mia!, Saturday Night Fever, Grease e molti altri oltre ai già citati Wicked e The Greatest Showman.

La maggior parte dei brani sono stati presentati nella versione originale inglese in cui i bravi artisti hanno dimostrato non solo di avere un’ottima pronuncia ma anche di sapere cosa stessero cantando: e non è sempre il caso con repertori come questo. Si sono anche cimentati in brani tradotti in italiano come i due tratti da Avenue Q, un musical poco conosciuto in Italia ma divertente ed efficace. L’affiatamento messo in quei due brani dai 5 artisti fa sperare che prima o poi una versione completa di Avenue Q con questi bravi interpreti possa vedere la luce. Non è mancata una strizzatina d’occhio al musical di casa nostra con Roma nun fa la stupida stasera da Rugantino, l’unico musical completamente italiano ad essere stato rappresentato a Broadway nella sua versione originale.

Alla buona riuscita di questa serata hanno senz’altro contribuito l’attenta regia di Giuseppe Brancato e la regia associata e coreografie curate da Mark Biocca. Stefano Turriziani ha collaborato anche lui alle coreografie e si è occupato della direzione artistica.

Broadway act come questo sono all’ordine del giorno nei cabaret attorno a Times Square dove giovani artisti e affermati interpreti cercano affermazione o ulteriore gloria dando le loro interpretazione dei brani più celebri. E in questa serata un bel po’ di quell’ atmosfera è arrivata in buona qualità qui nella capitale. E’ il caso di dire “Give my regards to old Broadway!”

Teatro Lo Spazio in collaborazione con SUBTEXT ETS

Presentano

ON BROADWAY

Regia di Giuseppe Brancato

Regia associata e coreografie Mark Biocca

Coreografie e direzione artistica Stefano Turriziani

Cast

Gea Andreotti

Angela Pascucci

Alessandro Lo Piccolo

Giulia Romano

Alberto Guarrasi

Foto di Edoardo Frullini

