Review: FORZA VENITE GENTE al NUOVO TEATRO ORIONE

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Torna a Roma Forza Venite Gente, il musical scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo che festeggiail suo 44° compleanno con alcuni importanti cambiamenti nel cast oltre ad alcune gradite conferme.

Il musical ha totalizzato 2,5 milioni di spettatori in tutti questi lunghi anni in cui ha avuto molti revival ed è stato ripreso da compagnie professionali e amatoriali. La trama incentrata sulle principali vicende della vita di San Francesco è assolutamente accattivante nella sua semplicità così come lo era il protagonista stesso. Le musiche di Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli, Giancarlo de Matteis possono risultare datate, ma hanno anch’esse quella semplicità che è caratteristica degli anni a cavallo della fine degli anni ’70 e inizio degli anni ’80, un periodo di cui oggi si sente una grande nostalgia anche dal punto di vista musicale. Per questo motivo Forza Venite Gente mantiene il suo appeal su di un pubblico a volte malinconico, ma nel senso positivo del termine.

Questo allestimento non si distacca da quello già visto e da noi recensito quattro anni fa in occasione del quarantennale e per questo siamo nuovamente a sottolineare una mancanza di fluidità tra le scene e soprattutto la necessità di apportare dei cambiamenti nelle coreografie che ancora di più avrebbero bisogno di essere aggiornate, addolcite, rese più credibili e attinenti alla storia in un modo più costruttivo. In parecchi momenti, ancora di più rispetto a quattro anni fa, sembra di assistere ad uno dei balletti dei vari “Fantastico” alla Pippo Baudo. Questo musical, a nostro umile avviso meriterebbe di più da quel punto di vista.

Quello che veramente regge questo spettacolo sono le voci e le interpretazioni degli artisti in scena, dobbiamo dire, scelti con estrema cura. Le loro prestazioni sono di ottimo livello tanto da far dimenticare le mancanze sopracitate che pur non vanno sottovalutate.

Il duo formato da Mauro Mandolini nel ruolo di Pietro di Bernardone, il padre di Francesco e da Giulia Gallone nel ruolo della Cenciosa, ha raggiunto un tale affiatamento da continuare a divertire senza dare segni di stanchezza.

Nel ruolo del poverello di Assisi si cimenta per la prima volta Michelangelo Nari promosso da “diavolo” nel precedente cast a “santo” in questo, un ruolo che senz’altro gli si addice di più. Le capacità vocali del giovane artista sono ben note e in questo ruolo le sfodera a pieni polmoni. Ha forse ancora bisogno di entrare meglio nel personaggio dal punto di vista recitativo, una dimestichezza che generalmente si acquista dopo parecchie repliche, ma Nari è nella giusta direzione. Santa Chiara è ancora affidata alla limpida voce e presenza di Giulia Cecchini che con il passare degli anni ha saputo mantenere quella freschezza necessaria al suo personaggio. Nella replica a cui abbiamo assistito, il ruolo della Povertà, musa ispiratrice di San Francesco, è stata interpretata da Fabiana Faioli, sostituta della titolare Benedetta Iardella. La giovane artista ha dato un’ottima prova.

Michele Perrotta e Luca Bacci sono due nuove entry nel cast nei ruoli rispettivamente del diavolo e del lupo. Entrambi hanno due voci piene e squillanti oltre ad una presenza scenica adatta ai loro ruoli a cui hanno dato il giusto peso.

Tutti i giovani dell’ensemble hanno sostenuto lo spettacolo e ben interpretato i loro ruoli anche se penalizzati dalle già citate e non più adatte coreografie.

Forza Venite Gente resterà in scena al Nuovo Teatro Orione fino al 12 gennaio.

Le seguenti date saranno a Isernia il 19 gennaio, Pescara il 25 gennaio, Cento il 31 gennaio, Brescia il 1 febbraio, Padova il 2 febbraio, Torino il 5 e 6 febbraio, Varese il 7 febbraio, Piacenza l’8 febbraio, Barcellona Pozzo di Gotto il il 13 febbraio, Catania il 15 febbraio, Palermo il 16 febbraio, Cosenza il 28 febbraio, Catanzaro il 1 marzo, Reggio Calabria il 2 marzo, Napoli il 23 marzo, Terni il 28 marzo, Assago il 4 e 5 aprile, Mantova il 15 maggio, Sanremo il 16 maggio, Ancona il 25 maggio, Sassari il 31 maggio.

Biglietti su www.ticketone.it

FORZA VENITE GENTE

IL MUSICAL

Una produzione:

SONI

Scritto da:

Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e

Pietro Palumbo

Regia di:

Ariele Vincenti

Musiche di:

Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli, Giancarlo de Matteis

Collaborazione alle musiche:

Achille Oliva, Aldo Tamborrelli, Carlo Giancamilli

Cast

Mauro Mandolini: Pietro di Bernardone

Michelangelo Nari: Frate Francesco

Giulia Gallone: La Cenciosa

Giulia Cecchini: Santa Chiara

Benedetta Iardella: La Povertà

Michele Perrotta: Il Diavolo

Luca Bacci: Il Lupo

I solisti

Eugenio Alba, Marco Arrabito, Giorgia Bitocchi, Michela Coni,

Rocco De Pace, Asia Passerella, Stefania Regini, Danilo Scalinci,

Ciali Sposato, Sofia Zanetti

Vocal Coach: Benedetta Iardella

Direttore Musicale:

Fabrizio Barbacci

Direttore Musicale e Arrangiatore:

Guglielmo Ridolfo Gagliano

Scene:

Alessandro Chiti

Costumi:

Daniele Gelsi

Coreografie:

Dalila Frassanito

Cast Supervisor:

Andrea Casta

Direttore Artistico: Michele Paulicelli

Reader Reviews