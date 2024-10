Previews: TOOTSIE

Get Access To Every Broadway Story



Si è tenuta oggi la conferenza stampa per presentare la nuova produzione del Sistina, il musical Tootsie, firmato Massimo Romeo Piparo.

Importato direttamente da Broadway, questa è la prima versione in lingua straniera e prima in Europa (è in scena in Korea e in Australia) del musical ispirato dal celebre film omonimo del 1982 e interpretato da Dustin Hoffman e Bill Murray.

Fu trasformato in un musical per la scena da David Yazbek (a cui dobbiamo anche la versione musical di Full Monty) e debuttò a Broadway al Marquis Theatre nel marzo del 2019 per più di 300 rappresentazioni. Si aggiudicò un Tony Award per il miglior libretto per un musical scritto da Robert Horn.

L'adattamento in italiano è firmato dallo stesso Massimo Romeo Piparo che ne assicura anche la regia. Nel ruolo principale un fedele delle produzioni del Sistina, Paolo Conticini che dopo Mamma Mia! Il Musical e Full Monty torna ad affrontare un ruolo in un musical tutt'altro che semplice. In conferenza stampa si è confidato sulle difficoltà di affrontare un personaggio con rapidissimi cambi di costume e su due diversi toni di voce sia nel parlato che nel cantato. Sarà affiancato da Enzo Iachetti che torna al musical dopo diversi anni (suo ultimo fu La Cage aux Folles), Accanto a loro due bravissime interpreti del musical italiano, Ilaria Fioravanti (Full Monty, Mamma Mia! Il musical, Peter Pan) e Beatrice Baldaccini (Footloose Il Musical, Pretty Woman, Grease). Le coreografie sono affidate a Roberto Croce mentre la direzione musicale sarà di Emanuele Friello che nelle date romane al Sistina dirigerà l'orchestra dal vivo.

ILARIA FIORAVANTI E Beatrice Baldaccini

Qui di seguito l'intero cast tecnico e artistico e le date sinora previste.

TEAM CREATIVO

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Umile Vainieri Luci

Stefano Gorini Suono

Con

Paolo Conticini nel ruolo di Michael Dorsey/ Dorothy Michaels

con la partecipazione di Enzo Iacchetti nel ruolo di Jeff

E con

Beatrice Baldaccini/ Julie

Ilaria Fioravanti/ Sandy

Matteo Guma / Max

Massimiliano Carulli / Ron

Elena Mancuso-Gea Rambelli / Rita

Sebastiano Vinci / Stan

Nico Colucci / Clark

Fabrizia Scaccia / Suzie

Roberto Tarsi / Stuart

Ensemble

Martina Bassarello

Benjamin Bemporad

Matteo Germinario

Silvia Giacobbe

Paolo Giammona

Ginevra Grossi

Clara Intorre

Alice Longo

Denis Scoppetta

I ragazzi dell'Ensemble con Elena Mancuso-Gea Rambelli

TOUR ITALIANO (in aggiornamento)

dall’1 al 2 novembre 2024 ASSISI Teatro Lyrick

dall’8 al 10 novembre 2024 UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine

dal 22 al 24 novembre 2024 BARI Teatro Team

dal 27 novembre al 15 dicembre 2024 NAPOLI Teatro Diana

dal 26 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025 MILANO Teatro Manzoni

dal 5 al 6 gennaio 2025 TRENTO Teatro Auditorium Santa Chiara

dal 18 al 19 gennaio 2025 GENOVA Politeama Genovese

dal 25 al 26 gennaio 2025 VARESE Teatro di Varese

dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 BOLOGNA Teatro EuropAuditorium

dal 13 febbraio 2025 ROMA Teatro Sistina

dal 14 al 16 marzo 2025 REGGIO EMILIA Teatro Municipale Romolo Valli

dal 21 al 23 marzo 2025 FIRENZE Teatro Verdi

dal 28 al 30 marzo 2025 TORINO Teatro Colosseo

Comunicazione e Ufficio Stampa

Federica Fresa

+39 335 5481631

stampa@ilsistina.it

federicafresacomunicazione@gmail.com

