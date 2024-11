Previews: THE BOOK OF MORMON at TEATRO ARCIMBOLDI

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



“The best musical of this century.”

Ben Brantley, The New York Times

TAM Teatro Arcimboldi Milano

Dal 10 al 21 dicembre 2025

Arriva in Italia per la prima volta, in esclusiva assoluta a Milano, The Book of Mormon il musical più rivoluzionario, esilarante e politicamente scorretto di sempre.

Il celebre musical The Book of Mormon, vincitore di numerosi premi internazionali tra cui Tony®, Olivier® e Grammy®, arriva finalmente in Italia. La prima assoluta dello spettacolo nel nostro Paese si terrà proprio al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre 2025, segnando una nuova era nel mondo dell’entertainment.

The Book of Mormon nasce dall’incontro del genio creativo di Trey Parker e Matt Stone con Robert Lopez.

Trey Parker e Matt Stone sono i creatori della serie televisiva South Park (premiata con Emmy e Peabody), oltre che dei film South Park (Bigger, Longer & Uncut) e Team America (World Police).

Robert Lopez ha collaborato alla creazione del musical di Broadway Avenue Q e alla scrittura dei brani dei Disney Frozen e Coco. Lopez è il primo e unico vincitore di un doppio "EGOT," per aver ottenuto almeno due volte tutti e quattro i principali premi d'intrattenimento: Emmy®, Grammy®, Oscar® e Tony®.

Dopo aver fatto il suo debutto nel 2011 all’Eugene O'Neill Theatre di New York, dove ha vinto nove Tony® Awards, incluso Miglior Musical, The Book of Mormon è stato rappresentato in tre continenti e ha vinto oltre trenta premi internazionali.

Il musical ha sbancato i botteghini dei teatri, raggiungendo il record storico di incassi a New York, Londra, Melbourne, Sydney e in molte città degli Stati Uniti.

La produzione londinese, che ha debuttato nel febbraio 2013 al Prince of Wales Theatre, dove ha stabilito il record per il maggior numero di biglietti venduti in un singolo giorno nella storia del West End, per poi vincere quattro Olivier Awards®, incluso Miglior Nuovo Musical.

Lo spettacolo in arrivo a Milano al TAM Teatro Arcimboldi, con libretto, musica e testi di Trey Parker, Robert Lopez e Matt Stone, è diretto da Casey Nicholaw e Trey Parker, con coreografie di Casey Nicholaw e scenografie firmata da Scott Pask.

Completano il team creativo il premio Oscar® Ann Roth per i costumi, Brian MacDevitt per il disegno luci, Brian Ronan per il suono, Larry Hochman e Stephen Oremus per le orchestrazioni, con supervisione musicale e arrangiamenti vocali di Stephen Oremus.

The Book of Mormon è prodotto da Anne Garefino, Important Musicals e Sonia Friedman Productions.

Lo spettacolo sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano.

TAM - TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

- da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

THE BOOK OF MORMON

da mercoledì 10 dicembre a domenica 21 dicembre 2025

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 21,00

sabato ore 17.00 e ore 21.00

domenica ore 16.00 e ore 20.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea Platinum € 85,00 + prevendita

Platea Gold € 80,00 + prevendita

Platea Bassa € 70,00 + prevendita

Platea Alta € 60,00 + prevendita

I Galleria € 42,00 + prevendita

II Galleria € 33,00 + prevendita

Sono attive riduzioni per possessori Tam Together, over 65, under 14 e convenzionati

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756

UFFICIO STAMPA - SHOW BEES e TAM teatro arcimboldi milano

Cristina Atzori - cristina.atzori@showbees.it - + 39 349.8205112

Comments