Feature: O-SCENA EUFORIA alla CAPPELLA ORSINI

BANDO DI CONCORSO “O-SCENA EUFORIA”

RASSEGNA ARTISTICA

dal 6 Settembre 2024 al 29 Settembre 2024

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONCORSO

La Fondazione Opera Lucifero ETS, in occasione del Roma Comic Off 2024 e della mostra “Finzione o Verità” ideata da Simona Sarti e Alessandra Degni, organizza e promuove la Rassegna Artistica “O-scena Euforia”, che si terrà nella sede di Cappella Orsini (Via di Grottapinta 21) dal 6 Settembre al 29 Settembre 2024.

ARTICOLO 2 – TEMA DEL CONCORSO

La rassegna avrà come tema le declinazioni dell’Euforia, intesa come quella condizione di benessere psico-fisico (reale o illusorio) che porta all’esaltazione della vita stessa: esuberanza, ironia, auto-ironia, vivacità, eccitazione, non sono che forme celebrative dovute ad un irresistibile desiderio di assaporare la gioia dell’attimo.

l'Euforia è inoltre la condizione emotiva caratterizzante della maggior parte delle maschere appartenenti al Teatro Comico, dalle Fabule Atellane del IV° secolo A.C. alla Commedia dell'Arte del XVI° secolo D.C. ed è proprio attraverso l'esagerazione, la finzione esasperata, che si apre quello spiraglio entro cui si possono scorgere le verità nascoste riguardanti l'individuo e la società in cui esso si muove.

Tuttavia, agli occhi di una contemporaneità che ci vuole eternamente insoddisfatti e depressi per poterci rendere più manovrabili e inermi come dei burattini, l’Euforia non può che essere “Oscena”, tanto torbida e seducente da risultare censurabile. Una “grassa risata” potrebbe rivelarsi dunque un’arma efficace con cui manifestare un dissenso politico (satira), o semplicemente per esorcizzare la propria follia interiore.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI DEL CONCORSO

Il Concorso si rivolge a soggetti italiani e stranieri attivi nell’ambito delle Arti Performative (Teatro, Musica, Danza, Cabaret …) con un particolare interesse verso spettacoli inediti.

Sono ammessi al Concorso sia singoli artisti che gruppi con un massimo di 4 partecipanti.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ogni artista dovrà inviare all’indirizzo fondazioneoperalucifero@gmail.com una mail avente per oggetto “Partecipazione alla rassegna artistica O-scena Euforia” e contenente il seguente materiale:

• Una breve sinossi dello spettacolo che s’intende proporre

• Un breve video di presentazione (o un trailer), della durata massima di cinque minuti, che dia un’idea precisa dello spettacolo

• Curriculum Vitae dell’artista partecipante con i propri recapiti (mail e numero telefonico)

Il materiale dovrà pervenire entro Giovedì 1° Agosto 2024.

ARTICOLO 5 – GIURIA DEL CONCORSO

La Giuria del Concorso, composta dal Presidente e dai collaboratori della Fondazione Opera Lucifero ETS, avrà il compito di selezionare gli spettacoli che saranno ammessi alla rassegna artistica e che rispetteranno i seguenti requisiti:

• Attinenza al tema “O-scena Euforia”

• Originalità della proposta artistica

• Livello di praticità della messa in scena

Verranno favoriti gli spettacoli che non hanno bisogno di scenografia, in cui non ci sono più di 4 interpreti, e che si basano su testi originali e inediti (che non sono mai stati messi in scena prima).

Gli artisti selezionati per la rassegna saranno contattati direttamente dalla Fondazione Opera Lucifero ETS entro Giovedì 8 Agosto 2024 ed invitati in sede per procedere all’organizzazione dello spettacolo.

ARTICOLO 6 – PRIVACY

I partecipanti dichiarano di aver preso visione della informativa e prestano il loro consenso (art. 7 Regolamento UE 2016/679) all'utilizzo dei loro dati personali secondo quanto indicato dall'informativa stessa.

ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE DEL BANDO

La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni suo articolo.

INFORMATIVA PRIVACY

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

La Fondazione Opera Lucifero ETS tratterà i dati personali al fine di garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Partecipazione al concorso

b) Iniziative collaterali legate a Cappella Orsini e alla Fondazione

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati al solo fine di perseguire quanto esposto al punto 1.

Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso strumenti cartacei ed elettronici a cui saranno applicate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti del Reg. UE 679/2016.

3. TERMINI DI CONSERVAZIONE

I dati personali verranno trattati per il tempo necessario alle finalità di cui al punto 1 lett. a) e b) e saranno trattati fino all'eventuale revoca del consenso.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno trattati unicamente dal personale espressamente autorizzato e potranno essere comunicati alla stampa, al sito e ai canali social della Fondazione per tutte le attività legate allo svolgimento della rassegna.

