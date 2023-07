Neue Erstbesetzung: Maricel übernimmt die Rolle der Donna in MAMMA MIA!

Hamburg, 6. Juli 2023. Das Erfolgsmusical MAMMA MIA! im Stage Theater Neue Flora bekommt ab sofort eine neue „Donna“: Maricel Wölk (kurz: Maricel) wird die Rolle der ikonischen Hauptfigur ab 7. Juli 2023 bis zur Dernière im Januar 2024 verkörpern. Damit wird die Rolle der Donna von einem besonderen Ausnahmetalent und einer künstlerischen Allrounderin übernommen. Als alternierende Besetzung der „Donna“ ist seit Anfang Juli 2023 Kristel Constant zu sehen.

Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen der dynamischen Donna und der energievollen, aber bodenständigen Maricel. Sie sind beide empathisch, besonnen, engagiert und permanent offen gegenüber manchmal überraschenden Lebenswendungen. Die aus Hannover stammende Künstlerin freut sich auf die neue Rolle: „Ich freue mich sehr, die Chance bekommen zu haben, in MAMMA MIA! mitzuspielen. Die Hits von ABBA begleiten mich schon mein Leben lang. Donna ist eine so bekannte Rolle und gleichzeitig eine faszinierende, emanzipierte Frauenfigur. Sie zeigt unglaublich viel emotionale Tiefe und Besonnenheit – genau diese Ambivalenz verbindet uns.”

Für Maricel, die ihre Musicalausbildung an der Musicalschule Vitztum-Durukan in Hannover absolvierte, ist das Stage Theater Neue Flora nicht fremd. 2001 war sie dort als Erstbesetzung der Constanze Weber in der Deutschlandpremiere von "MOZART!" zu sehen. Als Erstbesetzung der Amneris im Musical „AIDA“ von Elton John und Tim Rice begeisterte sie 2003 bis 2005 das Publikum im damaligen Stage Colosseum Theater Essen. Maricel verkörperte ebenso die Rockröhre Kit de Luca im Hamburger Stage Theater an der Elbe in der Europapremiere von „PRETTY WOMAN“ mit Musik von Bryan Adams. Nationale Bekanntheit erlangte sie zudem durch TV-Auftritte (u. a. in “Willkommen bei Carmen Nebel”, “ZDF Fernsehgarten” und “Wetten, dass...?!). Als Autorin und Komponistin kreiert das Multitalent eigene Musicals wie „JEANNE D‘ARC - die Jungfrau von Orléans“ oder „MÖRDER UNTER SICH“ und veröffentlichte zuletzt ihre Single „Musik im Blut“. Neben der Musik verleiht sie ihrer Liebe zur Kunst auch Ausdruck in der Malerei.

Bis Januar 2024 ist Maricel als Donna in MAMMA MIA! zu sehen. Die alternierende Besetzung der „Donna“ wird ab sofort zudem von Kristel Constant übernommen.

Über MAMMA MIA!

Das Erfolgsrezept von MAMMA MIA! ist unschlagbar: Das gefeierte Original verbindet die grandiose Musik von ABBA mit einer sommerlich-witzigen wie liebevollen Geschichte: Urlaubsstimmung auf einer griechischen Insel. Die Hitze flirtet mit den Strahlen der Sonne, das Wasser glitzert und die Hormone spielen verrückt. Donna hat gleich drei stürmische Verehrer: den Draufgänger Sam, den Abenteurer Bill und den schüchternen Harry. Der Sommer endet und Donna bleibt allein zurück…20 Jahre später stehen die drei Liebhaber von damals unerwartet wieder vor ihrer Tür. Ihre Tochter Sophie will heiraten und hat die drei zu ihrer Hochzeit eingeladen. Das Tagebuch ihrer Mutter hat ihr verraten, dass einer der drei Männer ihr Vater sein muss. Das Rätselraten beginnt und Donnas Gefühle fahren erneut Achterbahn. Zusätzliche Dynamik kommt in die Geschichte, als Donnas beste Freundinnen aus alten Tagen anreisen und Erinnerungen an ihre Zeiten als Gesangstrio „Donna and the Dynamos“ wieder lebendig werden.

Mittlerweile haben mehr als 65 Millionen Menschen in 450 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen das mitreißende Musical gesehen. Das furiose Theater-Vergnügen begeistert mit 22 Superhits von ABBA immer wieder Zuschauer:innen bei jeder einzelnen Vorstellung. Keiner ahnte bei der Uraufführung in London 1999, dass sich aus dem Musical ein weltweites popkulturelles Phänomen entwickeln würde - u. a. auch durch die gleichnamige Verfilmung aus dem Jahr 2008 mit Oscar-Preisträgerin Meryl Streep in der Hauptrolle der Donna.



Über STAGE ENTERTAINMENT

Stage Entertainment ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Live-Entertainment. Stage entwickelt und produziert Live Entertainment Formate, vorrangig Musicals, auf höchstem künstlerischen Niveau. Das private Kulturunterunternehmen beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter:innen in acht Ländern und 19 Theatern. Allein in Deutschland begrüßen ca. 1.300 Mitarbeitende in acht Theatern in Hamburg, Stuttgart und Berlin jährlich rund dreieinhalb Millionen Gäste. Insgesamt haben schon mehr als 70 Millionen Menschen in Deutschland ein Stück von Stage Entertainment gesehen.

1998 von Joop van den Ende in den Niederlanden gegründet, ist seit 2018 das US-amerikanische Medienunternehmen ADVANCE Publications Eigentümer von Stage Entertainment. Stage verfügt international über ein Portfolio von rund 80 Produktionen. Neben großen internationalen Erfolgs-Shows wie Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN, HAMILTON, MAMMA MIA! oder BLUE MAN GROUP entwickelt Stage auch eigene Musicals wie ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK, HINTERM HORIZONT oder jüngst TINA – Das Tina Turner Musical. Darüber hinaus produziert und vermarktet Stage eigene Tourneen. Ein attraktives Veranstaltungsangebot in allen Theatern jenseits der laufenden Stücke sowie die Lizenzvergabe eigener Shows an Dritte runden das Geschäftsmodell von Stage Entertainment ab. „Touching Hearts, Creating Memories“: Dem Publikum rundherum magische Momente zu bereiten, ist das Ziel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Stage.

Foto: Morris Mac Matzen.