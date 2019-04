Jim Steinmans BAT OUT OF HELL - Das Musical - Franziska Schuster wird erste Sloane im Stage Metronom Theater in Oberhausen

Ab 3. April wird Franziska Schuster im Stage Metronom Theater in Oberhausen die Rolle der Sloane übernehmen. Sie folgt damit Musical-Star Willemijn Verkaik, die am 31. März zum vorerst letzten Mal als Sloane auf der Bühne stand und sich jetzt neuen Projekten widmen wird.

Für Franziska Schuster ist Jim Steinmans BAT OUT OF HELL absolut kein Neuland: Als bisherige Walk-In Besetzung der Sloane begeistert sie als exzentrische Ehefrau und liebevolle Mutter bereits seit der Premiere im November zwei Mal pro Woche das Publikum. Ab sofort heißt es für die 32-jährige: Erstbesetzung! „Sloane hat viele große und kleine Momente in der Show. Ich liebe es, dass ich in BAT OUT OF HELL so viele Chancen bekomme, mich schauspielerisch zu entfalten.", so Franziska Schuster über ihre Rolle.

BAT OUT OF HELL wird seit November in Oberhausen gespielt und hat in dieser Zeit eine große Gemeinde begeisterter Fans aufgebaut, zu der gleichermaßen Musical- und Rockliebhaber gehören.

Es ist ein grandioses Musical-Spektakel, das die Zuschauer von den Sitzen reißt! Die Show vermischt perfekt die unbändige Energie des Rocks mit der unvergleichlichen Magie des Musicals. BAT OUT OF HELL begeistert und berührt mit beeindruckenden Stimmen, furiosen Show-Effekten und einmaliger Bühnen-Action. Sie greift viele traditionelle Theater- und Liebesgeschichten auf und vereint sie zu einer temperamentvollen Story in einer Stadt namens Obsidian im Jahr 2030. Die legendären Rocksongs und Balladen bilden den Rahmen für die mitreißende Liebesgeschichte zwischen Strat, dem unsterblichen Anführer einer jungen Rebellengruppe und Raven, der schönen Tochter des tyrannischen Herrschers Falco, der mit seiner Ehefrau Sloane das eigene Drama einer alternden Ehe erlebt. Rebellische Paare, wie Romeo und Julia oder Tony und Maria aus der West Side Story, aber auch der ewig junge Freigeist Peter Pan und Wendy standen Pate für BAT OUT OF HELL. Die zeitlose Geschichte beschäftigte Komponist Jim Steinman schon lange: Es hat mehr als vierzig Jahre gedauert, bis aus der Idee und dem Meat Loaf-Album ein Musical wurde.

Franziska Schuster

Schon während ihrer Ausbildung an der Joop Van Den Ende Academy in Hamburg debütierte Franziska in der englischsprachigen Welturaufführung von Tut Ankh Amon - The Musical in Kairo & Alexandria. Sie kreierte die Rolle der Wally Neuzil in Egon Schiele - Das Musical und war Belle in A Christmas Carol. Als Solistin tourte sie mit Musical Fieber und Musical Rocks! durch Europa. Bei den Gandersheimer Domfestspielen stand sie u. a. als Sally Bowles in Cabaret, als Constance in 3 Musketiere und in der Titelrolle von Evita auf der Bühne, für welche sie mit dem Publikumspreis für herausragende künstlerische Leistungen geehrt wurde. Auch in Wien begeisterte Franziska u. a. als Mary Robert in Sister Act, Sophie in Mamma Mia!, im Ensemble der semikonzertanten Fassungen von Jesus Christ Superstar und Messiah Rocks, als Constanze in Mozart! sowie als Barbara Gerl und der Titelrolle Eleonore in Stephen Schwartz' Schikaneder. Bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall übernahm sie einige Vorstellungen als Sara in Maria, ihm schmeckt's nicht! und war Solistin der musikalischen Revue Blue Moon. Zuletzt überzeugte Franziska als Nicola in Kinky Boots im Stage Operettenhaus in Hamburg.





