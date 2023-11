DIE TOTE STADT Comes to Wiener Staatsoper Next Month

Für drei hochkarätig besetzte Aufführungsabende ist Klaus Florian Vogt in der Partie des Paul in »Die tote Stadt« in der Semperoper zu erleben. An seiner Seite brillieren ab Freitag, den 15. Dezember 2023, Elena Guseva als Marie und Christoph Pohl als Frank in dieser wohl berühmtesten Oper Erich Wolfgang Korngolds. In den weiteren Partien geben anlässlich der Wiederaufnahme des Repertoirestücks die Neuzugänge des Jungen Ensemble der Semperoper, Fernanda Allande, Dominika Škrabalová und Jongwoo Hong ihre Rollendebüts. Wie bereits am Premierenabend vor fast genau sechs Jahren spielt die Sächsische Staatskapelle Dresden unter der Musikalischen Leitung von Dmitri Jurowski.

Mit David Böschs Inszenierung kam zu Beginn der Intendanz von Peter Theiler in der Spielzeit 2017/18 die vorerst zweite Produktion von »Die tote Stadt« auf die Dresdner Opernbühne. Patrick Bannwart kreierte für die Semperoper in Zusammenarbeit mit Regisseur Bösch das beeindruckende Bühnenbild, das nicht zuletzt durch seine sensible Unterstreichung des düsteren Charakters der Oper und der technischen Raffinesse der »Haarszene« in nachhaltiger Erinnerung bleibt.

Mit der Oper, die 1920 zeitgleich in Hamburg und Köln Premiere feierte, wurde Erich Wolfgang Korngold neben Richard Strauss zum meistgespielten Opernkomponisten im Deutschland der 1920er Jahre. Am 10. Dezember 2021 jährte sich zum 100. Mal die Dresdner Erstaufführung des musiktheatralischen Psychodramas um Tod, Liebe, Trauer und Traum.

Zwar musste die für 2021 zum Jubiläum geplante Wiederaufnahme des Belcanto-Werks in der anrührend inszenierten und opulent ausgestatteten Inszenierung Böschs aufgrund der Corona-Pandemie leider entfallen, doch kann sich das Dresdner Publikum in dieser Spielzeit nun wieder von den Aufführungen dieses musikalisch wie visuell eindrucksvollen Werks in glanzvoller Besetzung begeistern lassen.

Oper in drei Bildern frei nach Georges Rodenbachs Roman »Bruges-la-Morte«

Inszenierung: David Bösch

Wiederaufnahme am Freitag, 15. Dezember 2023 um 19 Uhr in der Semperoper

Weitere Aufführungen am 20. Dezember 2023 und 3. Januar 2024

Mit Klaus Florian Vogt, Elena Guseva, Christoph Pohl, Michal Doron, Fernanda Allande, Dominika Škrabalová, Jongwoo Hong und Jürgen Müller

Die Sächsische Staatskapelle Dresden spielt unter der Musikalischen Leitung von Dmitri Jurowski. Es singen der Sächsische Staatsopernchor und der Kinderchor der Semperoper Dresden.

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung

