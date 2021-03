Kenjiro Okazaki: TOPICA PICTUS/Rue De Turenne Opens Saturday March 20

galerie frank elbaz has announced TOPICA PICTUS / Rue de Turenne, Kenjiro Okazaki's first solo show with the gallery.

From March to June 2020, Okazaki sheltered himself in his studio, producing aver 150 works during this period of intense concentration. TOPICA PICTUS is a series that pushes the concept of the « Zero Thumbnails » series to a new level. The unprecedented motifs, titles, and bold compositions of these new works are full of surprises and discoveries to stimulate us, the recipients, to think afresh from various perspectives.



La galerie frank elbaz a le plaisir de présenter TOPICA PICTUS / Rue de Turenne, la première exposition personnelle de Kenjiro Okazaki à la galerie.

L'année dernière de mars à juin, Okazaki s'est confiné dans son atelier, et a produit quelque 150 oeuvres durant cette période de concentration intense. TOPICA PICTUS est une série qui pousse le concept des « Zero Thumbnails » déjà exploré par l'artiste à un autre niveau. Les motifs, les titres et les compositions de ces nouvelles oeuvres sont pleins de surprises et de découvertes qui nous stimulent et nous incitent à réfléchir sous un autre angle.