你正在计划人生第一次纽约之旅，行程已经安排妥当——机票订好了，酒店确认了，最重要的是，你已经拿到了心仪的百老汇演出票！但还有一个问题尚未解决：去看百老汇演出应该穿什么？

简短的答案是：百老汇演出没有正式的着装规定。

无论是下午场还是晚间场，无论你选择的是经典剧目如《剧院魅影》还是热门新作如《汉密尔顿》，百老汇剧院都欢迎各种穿着风格的观众。虽然没有严格的规则，但以下几点小贴士可以帮助你更好地选择穿搭：

尊重场合：百老汇观演穿什么？

早些年，看剧是一种正式的社交活动，人们通常会穿礼服出席。但现在情况不同了，虽然仍有观众选择鸡尾酒礼服甚至黑领结正装，但绝大多数人穿得更加休闲。

那么，去百老汇应该穿什么？可以把它当作一次在城市里外出吃顿好饭的着装标准来考虑。牛仔裤在下午场演出中是完全可以接受的，但尽量避免过于随便的服饰，比如睡衣、背心或破损严重的衣物。

牛仔裤可以穿去百老汇吗？

可以！一条深色牛仔裤搭配时尚上衣或西装外套，是下午场和晚间场都很不错的选择。但为了保持整洁得体，建议避免穿着破洞严重或过于宽松的牛仔裤。

运动鞋可以穿去百老汇吗？

当然可以！特别是如果你计划在演出前后在纽约市区走动，舒适的运动鞋是不错的选择。只要保持干净整洁，与剧院的氛围相符即可。

穿得舒服：实用建议

百老汇演出通常持续两到三个小时，所以你会坐很长时间。选择让你坐着也觉得舒服、不紧绷的服装会更好。

如果是在夏季观剧，别担心剧院内会太热——所有百老汇剧院都配有空调。建议带上一件轻便的外套或开衫，以防坐着觉得冷。

冬季观演时，剧院大多提供衣物寄存服务，你不必担心穿着冬季外套会闷热。但要注意，特别是在售罄场次，衣物寄存处可能会排队。

例外情况：哪些时候需要穿得更正式？

尽管日常观演不要求正式穿着，但以下场合建议你着装更隆重些：

首演之夜：如果你参加的是一部新剧的首演，建议穿着正式或半正式服装。

剧院晚宴和特别活动：例如百老汇的慈善晚会或VIP活动，通常会在邀请函中注明着装要求。

托尼奖颁奖典礼：如果你幸运地获得托尼奖门票，请穿上最隆重的服装——正式礼服是必须的。

部分百老汇剧院关于着装的说明：

狮子王（The Lion King）： “剧院没有特定的着装要求。任何场次，穿着应舒适并适合该场合。全年剧院都配有空调。”

女巫前传（Wicked）： “剧院没有明确的着装规范。请穿着舒适且得体。夏季剧院空调较冷，建议携带毛衣。”

百老汇穿衣常见问题解答（FAQ）

去百老汇需要打扮得很正式吗？

不需要，但建议穿得得体又舒服。

可以带包进入剧院吗？

可以，但每个剧院对包的尺寸有不同要求。建议提前查看你所观剧场的相关规定。

可以戴帽子看剧吗？

可以，但如果你的帽子遮挡了他人视线，工作人员可能会请你摘下。

总结：百老汇最佳穿搭是什么？

其实，你不必为百老汇穿什么而感到焦虑。只要你的穿着整洁、舒适、适合场合，那就是最合适的选择。不管是牛仔裤配休闲鞋，还是打扮成鸡尾酒风格的时尚造型，百老汇的核心是享受现场剧院的魅力。

现在你已经知道该穿什么了，只剩下一件事：坐下来，放松心情，尽情享受百老汇的魔力吧！