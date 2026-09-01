JUST PLAY DEAD Starring Samuel L. Jackson, Eva Green Now Available on VOD
Eoin Macken, María Pedraza, and Jason Fernández co-star in the film written by Dan Gordon.
JUST PLAY DEAD, starring Samuel L. Jackson and Eva Green, is now available on-demand starting September 1, following its release in select theaters on August 28.
The film stars legendary actors Samuel L. Jackson and Eva Green. Directed by Martin Campbell (Casino Royale, The Mask of Zorro), it is set in a twisty, vibrant tropical game of cat-and-mouse.
The film is now available to watch on Prime Video.
Wealthy criminal mastermind Jack Wolfe (Jackson) is cornered by the Feds, but you can't arrest a dead man. His plan? Fake his death, claim a $30 million insurance payout with his grieving wife Nora (Green), and frame her surfer lover Chad. But Nora, suffocated by Jack's ruthless control, has her own scheme: kill Jack for real, frame Chad, and keep the fortune for herself. Jack, always a step ahead, sets a deadly trap, turning the unsuspecting lovers against each other.
Film Details
Release Date: In select theaters on August 28; On-demand on September 1
Directed by: Martin Campbell (Cleaner, Casino Royale)
Written by: Dan Gordon (The Hurricane, Murder in the First)
Starring: Samuel L. Jackson, Eva Green, Eoin Macken, María Pedraza, Jason Fernández
Produced by: Valentin Dimitrov, Sagiv Diamant, Phil Hunt, Mario Reinach, Moshe Diamant
Executive Produced by: Arianne Fraser, Delphine Perrier, Henry Winterstern, Sean Maurer, Peter Jarowey, Rich Goldberg, Samuel L. Jackson