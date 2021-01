Escola Regência Tem Matriculas Abertas Para Aulas De Música Em 2021

A Escola Regência, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, está com matrículas abertas para aulas de música presenciais e online em 2021.

Formada por experientes músicos e educadores musicais de alto nível técnico e pedagógico, a Escola Regência, localizada na região do ABC paulista, busca superar as expectativas de seus alunos com competência, profissionalismo, humanização e valorização do ensino da música com cursos indicados para todas as idades.

A escola possui um ambiente aconchegante e agradável. Procura tornar-se uma extensão da casa de cada um de seus alunos, deixando suas portas abertas para utilização de seus espaços em tempo integral, mesmo fora do período de aula. A Escola Regência oferece aulas de canto e de diversos instrumentos musicais.

A Escola Regência é dirigida por Cauê Brisolla, bacharel em violão erudito, o músico conta com uma ampla experiência em educação musical, tendo desenvolvido e gerenciado diversos projetos de ensino junto às prefeituras da região. Além de seu trabalho como educador, também participou de grandes eventos artísticos, com destaque para a participação nas orquestras de espetáculos da Broadway, como 'O Rei Leão', 'We Will Rock You', 'Era do Rock' (Rock of Ages), o musical brasileiro 'Castelo Rá-Tim-Bum' e muitos outros.

Localizada na Rua Príncipe Humberto, 425, Vila Duzzi, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Menos de um minuto da saída do km 21B da Anchieta. Próximo ao INSS, na rua do tradicional restaurante Zelão.

Mais informações pelo e-mail escolaregencia@gmail.com ou WhatsApp (11) 96580-1370.