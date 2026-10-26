EPIFANIA – A MODERN FABLE Explores Creativity and the Pressures of Contemporary Life in New Brazilian Musical

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São Paulo - Brazil — Vitor Rocha’s new original musical Epifania – Uma Fábula Moderna (Epifania – A Modern Fable) premieres October 28 at Teatro Estúdio in São Paulo, Brazil. Featuring seven actor-musicians, the production blends fantasy, humor and contemporary concerns to explore creativity, hyperconnectivity, loneliness, FOMO (fear of missing out) and the pressure to constantly perform and seek validation. Produced by Encanto Artístico Produções and Girassol Produções, the show runs Wednesdays and Thursdays through December 17, with tickets available through Sympla.

The story follows Filipa (Luiza Porto), a composer whose long-awaited career opportunity comes with an unexpected challenge: a creative block that threatens to take away her musical gift. With the help of her neighbor Valério (Diego Rodda), she embarks on a fantastical journey that leads to the Primas, the original creators of all content, played by Anna Toledo, Marília Lopes and Aline Cunha. Meanwhile, narrators Verso and Fábula, portrayed by Marco França and Laura Castro, disagree over how the story should unfold, playfully challenging theatrical conventions and raising questions about storytelling and the relentless production of content in the digital age.

Music is at the heart of the production, with all seven performers playing multiple instruments throughout the show. The original score incorporates instrumental passages that allow sound, silence and time to contribute to the storytelling, while the staging transforms an initially empty space into a series of environments and images before the audience. Fabrício Licursi directs the movement, and Marco França is responsible for the musical arrangements. Rather than condemning technology, the musical examines the paradoxes of constant connectivity, including how people can remain informed about events worldwide while feeling disconnected from those around them.

The production marks the tenth staged work authored by Rocha, an award-winning musical-theater writer whose works have been produced in Brazil and abroad. Drawing on his own creative journey, he describes Epifania as his most personal show to date, calling it his creative process “seen from the inside.” The title refers to the sudden realization that brings seemingly disconnected ideas together. Through Filipa’s journey, Rocha invites audiences to reconsider what happens when creativity is measured solely by productivity, speed and usefulness — and to rediscover the possibilities that emerge when imagination has room to flourish.



Writer and composer Vitor Rocha, surrounded by the cast, draws on his own creative journey in Epifania – A Modern Fable, his tenth original work to reach the stage.

photo by André Leão.

Criado pelo premiado dramaturgo e compositor Vitor Rocha, o musical original estreia em 28 de outubro, no Teatro Estúdio, em São Paulo, com sete atores multi-instrumentistas em cena e uma história fantástica sobre hiperconexão, solidão e a liberdade de criar.

O que acontece quando até aquilo que nasce do prazer, da curiosidade e da necessidade de criar precisa ter uma finalidade? Essa pergunta está no centro de Epifania – Uma Fábula Moderna, novo musical original de Vitor Rocha, que estreia em 28 de outubro, no Teatro Estúdio, em São Paulo. Misturando fantasia e inquietações contemporâneas, o espetáculo aborda a criatividade, a hiperconexão, a solidão, o FOMO (sigla em inglês para o medo de estar perdendo alguma coisa) e a pressão incessante por desempenho, produtividade e validação. Produzido pela Encanto Artístico Produções e pela Girassol Produções, o musical reúne sete atores multi-instrumentistas e terá sessões às quartas e quintas-feiras até 17 de dezembro. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

Ambientada em uma época fictícia que guarda semelhanças marcantes com a nossa, a história acompanha Filipa (Luiza Porto), uma compositora que finalmente se vê diante da oportunidade com que sempre sonhou. Mas aquilo que deveria representar uma virada em sua carreira tem um custo inesperado: um bloqueio criativo que ameaça roubar seu dom para a música. Ao lado de seu vizinho Valério (Diego Rodda), Filipa embarca em uma jornada para recuperar seu talento e restabelecer o equilíbrio em seu mundo. A busca se transforma em uma fábula épica que remonta a um tempo anterior ao próprio tempo, quando tudo ainda era apenas nada, um imenso vazio primordial. É nesse universo que os protagonistas encontram as Primas — as criadoras originais de todo o conteúdo — interpretadas por Anna Toledo, Marília Lopes e Aline Cunha. Enquanto o vazio ameaça se espalhar, Filipa precisa se reconectar com sua essência criativa e descobrir se uma única epifania pode mudar tudo.



In Epifania, an initially empty stage becomes a world of images and possibilities, reflecting the musical’s exploration of imagination and the creative process.

photo by André Leão.

Em vez de demonizar a tecnologia ou apresentar um alerta moralista sobre a era digital, Epifania aborda as contradições da vida contemporânea por meio da fantasia e do humor. Seus personagens convivem com notificações, distrações, comparações constantes e a sensação persistente de que algo mais importante pode estar acontecendo em outro lugar. O musical também evidencia um paradoxo da comunicação moderna: as pessoas podem saber uma quantidade extraordinária de coisas sobre acontecimentos do outro lado do mundo e, ao mesmo tempo, permanecer desconectadas de quem está bem ao seu lado. Essa tensão também se manifesta na própria estrutura narrativa do espetáculo. Marco França e Laura Castro interpretam Verso e Fábula, dois narradores que discordam continuamente sobre como a história deve avançar. Enquanto um quer ir direto ao ponto, o outro defende a fantasia, as imagens, os começos e o tempo necessário para construir uma narrativa. O embate brinca com as convenções teatrais e propõe uma reflexão sobre a relação entre forma e conteúdo em uma época cada vez mais dominada pela produção e pelo consumo de conteúdo.

A música ocupa um lugar central na proposta criativa da montagem. Os sete integrantes do elenco são multi-instrumentistas e transitam por diferentes instrumentos ao longo do espetáculo. O grupo reúne artistas cujo trabalho vai além da interpretação, abrangendo também composição, escrita e outras atividades criativas, conferindo à trilha sonora original uma abordagem multifacetada. Passagens instrumentais permitem ainda que o som, o silêncio e o tempo conduzam a narrativa, sem depender constantemente das palavras. A proposta se estende à concepção visual do espetáculo. Partindo de um espaço essencialmente vazio, a montagem constrói gradualmente seus ambientes e imagens diante do público. Essa abordagem cênica reflete a própria premissa da história: tudo começa do nada, como uma página em branco que espera ser transformada pela imaginação. A direção de movimento é de Fabrício Licursi, enquanto os arranjos musicais levam a assinatura de Marco França.

Seven actor-musicians bring Epifania – A Modern Fable to life, combining live music, fantasy and reflections on creativity and contemporary life.

photo by André Leão.

Para Rocha, Epifania representa um capítulo especialmente pessoal de sua trajetória artística. Premiado por seus trabalhos no teatro musical, o autor já viu suas obras ganharem diferentes temporadas e montagens no Brasil e no exterior. Com o novo espetáculo, chega à sua décima obra autoral encenada e retorna a uma criação inteiramente original depois de aproximadamente dois anos dedicados também à retomada de trabalhos anteriores e ao desenvolvimento de projetos em outros contextos. Embora Filipa seja compositora, e não dramaturga, Rocha reconhece nos conflitos da personagem um reflexo de seu próprio processo criativo. “Não acho que jamais tenha feito um espetáculo tão pessoal quanto este. É a minha cabeça aberta ali no palco, nessa história. É o meu processo criativo visto de dentro”, afirma o autor. A ideia de criar as Primas surgiu ainda em janeiro, mas foi somente no fim de julho que Rocha decidiu desenvolver aquele universo em seu próximo musical. Texto, músicas e letras ganharam forma durante um período intenso de trabalho em agosto, antes de chegar à sala de ensaio, onde o material permaneceu aberto às descobertas e contribuições dos demais criadores da montagem.

O próprio título reflete a investigação do espetáculo sobre a inspiração artística. Uma epifania é uma percepção súbita, um instante em que ideias aparentemente desconectadas se unem e revelam uma nova compreensão. Na dramaturgia de Rocha, porém, descobrir a própria essência não significa simplesmente transformar talento em um resultado bem-sucedido. Significa reconhecer aquilo que cada indivíduo é capaz de trazer ao mundo. “Pensei muito durante esse processo sobre o que significaria alcançar a minha essência. E acabei concluindo que a minha essência é fabulosa e fabulesca — é assim que as coisas ganham forma através de mim”, explica Rocha.

Transitanto entre fantasia e realidade, Epifania – Uma Fábula Moderna transforma o vazio em possibilidade. Em vez de oferecer respostas prontas sobre produtividade, tecnologia ou criação artística, o musical convida o público a refletir sobre o que pode desaparecer quando toda experiência passa a ser medida por seus resultados, sua velocidade ou sua utilidade — e sobre o que ainda pode surgir quando existe espaço suficiente para manter viva uma fagulha criativa.

Music takes center stage in Epifania – A Modern Fable, with all seven performers playing multiple instruments throughout the original production.

photo by André Leão.



SERVIÇO:

Epifania - Uma Fábula Moderna

Estreia: 28 de outubro de 2026

Temporada: até 17 de dezembro

Sessões: quartas e quintas às 20h

Local: Teatro Estúdio

R. Conselheiro Nébias, 891 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01203-001

Ingressos: R$ 120,00 [inteira] R$ 60,00 [meia]

Vendas: Sympla

Classificação: livre

FICHA TÉCNICA:

Texto, letras e direção - Vitor Rocha

Composição e direção musical - Marco França

Direção de Movimento - Fabricio Licursi

Desenho de Luz - Fran Barros

Desenho de Som - Guilherme Zomer

Figurino - Acrides

Assistente de figurino - Marcos Valadão

Equipe de figurino - Ana Cristina Driscoll, Ana Beatriz Trucharte, Giovanna Torelli, Letycia Sidonio, Luana Lucena, Nabi Pacheco, Renata Camboim, Victor Ribeiro

Visagismo - Matheus Gadelha

Cenotécnica - Tatah Cerquinho

Identidade visual - André Leão

Direção de produção - Luiza Porto e Laura Castro

Coordenação de produção - Roberta Franco

Produção - Gabi Manaia

Assistente de direção musical - Marilia Lopes

Diretor de palco - João Sá

Elenco - Diego Rodda, Ana Toledo, Aline Cunha, Marilia Lopes, Luiza Porto, Laura Castro e Marco França.

Operadora de luz - Marina Gatti

Operadora de som - Guilherme Zomer

Social Media - Gabriela Gianesi e Juliana Prospero

Gestão Comercial - Marilia Lopes

Assessoria de Imprensa: GPress Comunicação

Realização - Encanto Artístico Produções e Girassol Produções

Patrocínio - Refugios Urbanos

Apoio - Mais Coluna, Estúdio Mistto, IBT, Broadway Experiene, Padoca Delas e Converse.

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