Duda Mota Encerra Temporada Em JOÃƒO E MARIA â€“ O MUSICAL

Atriz mirim Duda Mota encerra temporada em 'Joao e Maria - O Musical' com sessões se esgotadas em São Paulo.

O musical, que conta com direção de Fernanda Chamma e Daniela Stirbulov, que também assina o texto do espetáculo, trouxe para os palcos uma nova versão da clássica trajetória dos irmãos João e Maria, que se perdem em uma floresta e encontram uma casa feita de doces, habitada por uma bruxa, interpretada por Ivan Parente.

A narrativa universalmente conhecida traz símbolos do medo e da coragem, dos sonhos e dos pesadelos, mantendo atual o conto alemão escrito em 1812. Nesta montagem as músicas inéditas são de Fred Silveira.

A montagem acontece em um espaço alternativo, em um palco semi-arena e os atores e a plateia usam máscaras para segurança de todos. A montagem tem participação de 60 jovens talentos, divididos em dois elencos. A direção musical é de Willian Sancar e as coreografias de Mariana Barros. O musical é para toda família e tem 70 minutos de duração.

Com apenas 9 anos de idade, Duda já interpretou Hortensia, na prática de montagem do espetáculo "Matilda, O Musical", com direção musical de Vânia Pajares. Fez parte do Projeto TV Total Kids, interpretando a apresentadora do programa "Garota na Moda", deu vida a Menina Novata no musical 'Achados e Perdidos', com direção de Cininha de Paula e Gustavo Klein, além de estar no elenco da adaptação musical de "João e Maria", com direção de Fernanda Chamma.

Serviço:

Lounge de Eventos - TEATRO-D

Rua João Cachoeira, 899 - Itaim Bibi

1o andar (Piso G-2)

Entrada pelo Hipermercado Extra Itaim

Gênero: Musical

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: Livre

Sábados e Domingos às 16h

Ingressos pelo site Sympla

